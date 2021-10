Isaías Márquez, CLASES PRESENCIALES y la COVID-19

CLASES PRESENCIALES y la COVID-19

Isaías Márquez

Fallas de los servicios básicos, bajo salario de los docentes, quienes en más de un 40 porciento han emigrado a otros países en busca de mejores condiciones socioeconómicas; otros, trabajan en la informalidad, por ausencia de incentivos a una labor tan meritoria, situación que viven nuestros educadores; población estudiantil subnutrida y el incremento de casos de la Covid-19 (hasta de casi unos diez mil/semana, según ONGs ofrecen un escenario lúgubre para el reinicio de clases a partir del 25/10 venidero, a más de unos ocho millones de estudiantes, según aviso del presidente NMM.

Recordemos al señor presidente Maduro sobre las condiciones que deben reunir las áreas destinadas a impartir clases, ahora cuando nos agobia una variante tan perniciosa, como la delta, casi el doble de infecciosa que las anteriores, y podría causar una enfermedad más grave aun, por lo que urge adoptar medidas de prevención y bioseguridad mínimas, según guía elaborada por la OMS (9/2020, que abarca desde las medidas a nivel comunitario hasta la disponibilidad de recursos y estructuras: recursos materiales y humanos necesarios para garantizar las medidas de prevención y bioseguridad en las aulas de clase, además del buen estado de infraestructuras de los centros educativos, sobre todo en cuanto a higiene y aseo: “distanciamiento mínimo de un m entre estudiantes/docentes, garantizar la higiene de manos, ventilación adecuada y limpieza frecuente del entorno escolar, las instalaciones y superficies que se tocan frecuentemente, puntos para higiene de manos y seguir las orientaciones nacionales y locales sobre el uso de mascarillas y establecer un horario para las actividades de aseo y limpieza, además de las de desinfección” según indicaciones de la OMS. Pues trátase de una variante trasmisible fácilmente, con aumento de un 50 porciento más en su ciclo comparada con las previas. Se halla en más de una centena de países de todo el mundo; continúa su desarrollo rápido y será la variante imperativa a escala mundial durante los meses venideros.

A tan solo unos pocos días para el reinicio programado de clases, debería sopesarse sobre los riesgos a exponer a una población tan vulnerable. Y, diferirse tal reinicio hasta el establecimiento de las condiciones que la OMS impone.

