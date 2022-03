Isaías Márquez : Conflicto Rusia/Ucrania y su repercusión agroalimentaria

Se discute, ampliamente, sobre los precios del petróleo y el gas natural sobre la inflación. Pero, poco o nada se menciona sobre el precio del gas en el proceso de inflación agropecuaria, tan impactante en Rusia. Desde el momento cuando el asesor de Seguridad Nacional EEUU se refirió a la invasión de Rusia a Ucrania, afloró un sentimiento generalizado de aversión al riesgo entre los inversionistas, que se tradujo en caídas generalizadas de los principales índices accionarios e incrementos en precios de algunas materias primas (commodities) y precios del crudo.

El aumento de los precios del petróleo obedece a que, en caso de llevarse a cabo una deligerancia, tal hecho tendría como efecto inmediato, una disrupción de la oferta de crudo ya que Rusia juega un papel muy importante en el mercado petrolero porque durante 2020 fue el tercer productor de petróleo, según AIE/OPEP. Y, durante ese mismo año, exportó unos cinco mbpd, de los que cerca de un 60 porciento se destinó a Europa (Alemania, Holanda y Polonia, principalmente), un 30 a China y un diez porciento a EEUU. Las implicaciones económicas globales directas por un ritmo constante de demanda del petróleo, insumo básico único transversal, que se traduce en mayores tasas inflacionarias que podrían desacelerar el proceso de normalización monetaria de los bancos centrales.

Pero, el gas natural juega un papel estratégico en este conflicto geopolítico debido a la dependencia de Europa de las importaciones eusas, que durante aquel año representaron cerca de un 38 porciento, según Eurostat, con desfases notorias entre países; Gazprom, agotó su capacidad instalada de almacenaje de gas natural para Europa occidental y mantuvo sus exportaciones a niveles bastante bajos durante el invierno, lo que se tradujo en aumento de precios del recurso, aunque elucubrando, se estima que fue una estrategia táctica de los rusos a fin de acelerar la aprobación del proyecto de gasoducto “Nordstream 2”, ahora en ruinas, y aguarda por procesos de certificación de los reguladores alemanes.

Igual que el petróleo, las implicaciones directas del gas natural como insumo básico esencial sobre la inflación se han discutido, ampliamente. Pero, poco se menciona del impacto directo del gas natural sobre la inflación de los productos agropecuarios, pues la cadena agroalimentaria ha sufrido, significativamente, los efectos por la escasez de gas natural en Europa, puesto que los incrementos de precios han afectado el costo de la úrea, materia prima en la producción de fertilizantes nitrogenados. Adicionalmente, Rusia y China, principales productores a escala global han impuesto restricciones a la exportación, lo cual presiona, más aún, al incremento de precios.

Y, es una situación que tiende a reflejarse hacia Venezuela, con visos de agudizarse si se profundiza el conflicto entre estas naciones.

En efecto, el impacto en el precio de los fertilizantes para el ciclo agrícola venidero podría exacerbar las dificultades de la producción (cosecha) en el mercado del maíz y el trigo, principalmente; preocupación, desde ya, de la SVIAA.

