Isaías márquez: Consideraciones macroeconómicas

La actividad económica tiende a recuperarse tras el colapso ocasionado por la pandemia del coronavirus (covid-19), ya que podría mantenerse por debajo de las tendencias previas a pandemia por un período largo. La pandemia exacerbó los riesgos asociados con una sola acumulación de deuda y contracción. Es muy probable que durante el decenio venidero se agudice la desesaceleración en expectativa del crecimiento potencial.

Una de las prioridades más inmediatas implica contener la propagación del virus, proporcionar alivio a las comunidades vulnerables y superar los obstáculos relacionados con el proceso de inmunización por su costo social tan elevado, pues algunos psíses son débiles fiscalmente. Además, se prevé que la actividad económica mundial aumente en tan solo un cuatro porciento durante 2021. Pero, quizá se mantenga muy por debajo de las proyecciones prepandemia.

Debería buscarse alternativas viables para evitar los riesgos derivados por las deudas pesadas, así como las ocasionadas por algún ajuste fiscal prematuro, situaciones que conllevarán retrasos en la inmunización, lo que implica un impacto mundial no deseable. Tenemos, así, que el bm pronostica una recuperación muy leve de la economía mundial durante 2021, de perspectiva incierta a corto plazo y el crecimiento podría verse en riesgo si continúa la propagación del coronavirus, así como las demoras en las campañas de vacunación.

Ante una nueva perspectiva económica global, el banco mundial (wb, por sus siglas en inglés) ha pronosticado un crecimiento de apenas a un cuatro porciento para 2020, tras caída de un 4,3 porciento durante el año recién culminado, la mayor desde una contracción de un 9,8 % por 1945, tras la desmovilización habida una vez culminada la ii guerra mundial.

En relación con nuestro país, para 9/2020 bcv y an anunciaron los índices de inflación durante ese mes, ubicándolos en un 27,9 y 30 porciento, respectivamente; cifras con las cuales se posicionó líder mundial de tal indicador nefasto. Y, ostenta la hiperinflación más extendida por toda la región. Según cepal, perdimos cerca de unos dos tercios de pib entre 2013-2019; por 2020 mantuvo su caída y contracción de un 30 %. Hemos cerrado el año recién culminado con inflación acumulada, según ovf, equivalente a un 3.713 porciento e inpc de un 21, 2 %.

