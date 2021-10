Isaías Márquez Díaz: BARQUISIMETO, ENCRUCIJADA AGRÍCOLA

Núcleo de la región centro-occidental, ofrece una ubicación favorable –estratégica- para los mercados internos y externos; capital de un estado agrícola, por antonomasia, desde tiempos prehispánicos, de suelo feraz, que ostenta, aún, por sus condiciones climatológicas, para desarrollos hortícolas, frutícolas, tales como los del municipio Urdaneta; vinitícolas y cereales, y el maíz, de tradición prehispánica en los valles del Turbio y Yaracuy, además de la cañicultura. Lamentablemente, según Fedeagro, a causa de la escasez de combustible –gasoil-, en la entidad se está sembrando un 30 por ciento del área cultivable.

Aunque poseen espacio como para el cultivo de unas 260 mil hectáreas, lo que ha impedido el logro de las metas propuestas para el ciclo de invierno 2020 por la carencia del diésel de parte del régimen, según los afectados, quienes se hallan paralizados o trabajando, pausadamente, junto con los ptoductores agropecuarios de Portuguesa, Barinas, Mérida, Zulia y Táchira, con reclamos de hasta unos seis meses por un suministro irregular de gasoil, combustible fundamental para el funcionamieto de toda maquinaria agrícola, así como para transporte de alimentos. Y, aunque productores de leche caroreños en el municipio Torres han llevado a cabo protestas de calle, así como sendas cartas de protesta al MAT y MPPCN, donde participan que el campo se halla en alerta roja, con caída en la producción lechera y sin posibilidad alguna de preparar los terrenos para el ciclo invernal, cuando se siembran los principales rubros del país: maíz y arroz, cultivos que deben iniciarse hacia fines de abril de cada año.

En efecto, la producción lechera de Torres ha disminuido en casi un 50 por ciento, según la Sociedad Regional de Ganaderos Occidentales (Sorgo).

