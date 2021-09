Isaías Márquez : SEN, Electrodomésticos, Industrias, Servicios y Comercios

SEN, Electrodomésticos, Industrias, Servicios y Comercios

Ya tan reiteradas y consuetudinarias las oscilaciones de voltaje, previas a todo apagón extra prolongado, a escala nacional, debido, entre otras, a desinversión en, por razones inexcusables, bizantinas y hasta pueriles, en perjuicio de comunidades por daños a sus equipos electrodomésticos e industriales, talos como: refrigeradores, PCs, hornos, sistemas de telecomunicaciones, incluso en industrias básicas y hasta en bienes y servicios bajo administración Estatal, como por ejemplo: PDVSA, CANTV, SIDOR, ferrocarriles e instalaciones aeroportuarias.

La generación de electricidad se incia en Venezuela el 12/11/1895, cuando se constituyó C.A. La Electricidad de Caracas (CALEC) a cargo del dr Nicomedes Zuloaga Tovar, quien había viajado por Europa a objeto de estudiar la factibilidad de transportar electricidad a distancia mediante corriente alterna. Regresa a Venezuela en 1892 con la representación de los mecheros Auer para alumbrado de gas, así como con el proyecto de establecer una empresa suministradora de electridad; adquiere un terreno en “El Encantado”, cercano a Santa Lucía, e instala una estación hidroeléctrica, con lo cual dio inicio a sus operaciones la empresa de servicios mencionada, con capital social equivalente a unos 500 mil bolívares.

No obstante, desde agosto de aquel año, la ciudad de Caracas ya disponía de una electrificación adecuada a las necesidades de su población (unas 200 mil personas), quienes mantenían, aún, costumbres tradicionales y precariedades como secuela de las guerras intestinas; tampoco, había hecho su aparición el petróleo.

Luego, surgieron otras empresas de suministro eléctrico, talos como: CADAFE y sus filiales: ELECAR, ENELVEN, CALEV y ENELBAR, todas en equipos de trabajo muy bien coordinados. Lamentablemente, la CN de 1961 reserva al Estado la competencia de las telecomunicaciones, así como del servicio eléctrico. Pero, quizá a un estado de gerencia eficiente, entendemos, lo cual no fue así desde 2012 y, hoy por hoy, disfrutamos de una crisis muy grave en todos nuestros servicios básicos, para los cuales se requiere sumas millonarias de USD a fin de reactivarlos.

De cualquier modo, sobrellevamos tal crisis; Ínterin, continuaremos asumiendo el costo de una estatal gerencia mediocre.

Isaías Márquez

