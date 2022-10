IsaíasA. Márquez Díaz , Citgo “en jaque” persistente

Por la orden de un juez de distrito de EEUU, quien aprobó y expuso un cronograma de subasta para laoferta de acciones de la matriz de Citgo, que podría conllevar una desmembración de esta refinería, único activo extraterritorial de PDVSA, proceso que venía en ciernes desde 5/2020 cuando un juez de Delaware reanudó el juicio de una demanda incoada por la minera canadiense Crystallex contra el Estado venezolano, querella que tiene por objeto el control de las refinerías nuestras en la nación estadounidense, propiedad de Citgo, filial PDVSA, a causa de pérdidas debido a la nacionalización en 2008 de la mina de oro “Brisas-Las Cristinas”, estado Bolívar, uno de los yacimientos auríferos más grandes del mundo, según se presume, sobre la cual acreditaba derechos de explotación; fundamento por el cual Crystallex –empresa en liquidación- consignó un proceso ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) de donde surgió un fallo propicio a la demandante, en 2014, cuando se ordenó a la nación cenezolana el resarcimiento por unos 1,4 millardos de USD a dicha empresa.

En efecto, la minera canadiense quizá asumió haber obtenido luz verde a fin de procederse a la venta de las refinerías propiedad de Citgo y, así, hacer efectiva (saldar) la deuda, lo cual no necesariamente conllevaría el triunfo de parte de la minera canadiense, pese al precedente legal que pretendió asentar el Ciadi. Es de resaltar que Citgo no podría enajenarse sin autorización o licencia expresa de la OFAC. Aun cuando conocemos las características de la justicia en EEUU, es de estimarse que tal decisión sobre la venta de Citgo, sea amañada, sobre la cual, si las leyes lo permiten, debería apelarse dentro del lapso reglamentario.