Italia bloquea un crucero con 6.000 pasajeros cerca de Roma, por llevar infectados con coronavirus

Alrededor de 6.000 personas quedaron bloqueadas en el crucero Costa Smeralda atracado en el puerto de Civitavecchia (Roma, Italia) este 30 de enero por dos posibles casos del coronavirus entre sus pasajeros.

Los posibles contagiados son una pareja de viajeros procedentes de China que llegaron a Italia el pasado 25 de enero y tomaron la embarcación en el puerto de Savona (Liguria, Italia), según explicó un portavoz de la compañía Costa Cruceros a la que pertenece el buque.

Ambos damnificados sufren fiebre, tienen dificultades para respirar y se encuentran aislados en un camarote del crucero, donde se lleva a cabo su reconocimiento médico.

Antes de llegar a la capital italiana el Costa Smeralda visitó Marsella (Francia), Barcelona y Palma de Mallorca (España).

