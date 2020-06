Italia celebra la Festa della Repubblica en Venezuela

La delegación diplomática del país europeo presente en Caracas

Caracas.- Este 2 de junio se conmemorará la Festa della Repubblica, una oportunidad de encuentro y unión para sus connacionales, que en la distancia buscan reinventarse para mantener la tradición, en medio de una situación sin precedentes, no vista desde La Gripe Española en 1918. En esta oportunidad el simbolismo patrio es un grito de fe y de coraje que busca, ante el dolor de las innumerables pérdidas, dar esperanza y pasión a un pueblo que necesita y logrará levantarse, para construir su futuro.

Hoy, el tradicional Frecce Tricolori será más que simbólico: el sobrevuelo del prestigioso equipo acrobático, le devuelve al cielo azzurri el verde de los campos y la esperanza de tiempos mejores, el blanco de las cumbres y el rojo ardor de los volcanes para irrumpir con fuerza y paso seguro después de la crisis sanitaria.

Así como los actos y el tono de la Fiesta de la República Italiana cambiaron este año por el Covid-19, la Embajada de Italia en Caracas también se ha adaptado a estos tiempos de confinamiento en los hogares y trabaja en cinco proyectos con los que se propone mantener un contacto cercano con los italianos en el país.

Un video para el reencuentro

“En ocasión de la Fiesta Nacional, todas las Embajadas de Italia en el mundo y difundiendo el mensaje del Jefe de Estado Sergio Mattarella, han realizado videos conmemorativos para saludar a sus conciudadanos. En Venezuela, pensamos oportuno que el “Sistema País” pudiera ser representado en este mensaje y será un placer si todos pueden colaborar para que llegue a la casa de cada italiano en Venezuela”, manifestó Placido Vigo, Embajador de Italia en Venezuela.

El video conmemorativo del Aniversario de la República italiana, presenta un mensaje institucional positivo, de solidaridad, empatía, afecto y fortaleza, para que los italianos en Venezuela tengan presente “que no están solos”.

El audiovisual está disponible en todas las redes de la Embajada, el Instituto Italiano de Cultura de Caracas, Consulados, Cavenit, Centros Ítalos, entre otros.

Italia con te

Este 2 de junio llega a los correos electrónicos de los integrantes de la gran familia ítalo- venezolana el número uno de “Italia con te” (Italia contigo), un newsletter para quienes hacen vida en la “pequeña Venecia”. “Hoy estamos publicando la primera edición del boletín de los italianos en Venezuela, que estará siempre repleto de todas las contribuciones de los colaboradores y personajes activos de nuestra comunidad”, explicó el embajador Vigo.

“Italia con te” nace con el objetivo de acercar a los italianos, a los diferentes temas y actividades comerciales, sociales, legales, culturales y consulares para así, hacerlos parte de un todo, que es representado en el Sistema País.

El novedoso boletín, ideado y desarrollado por la Embajada, en colaboración con todas las instituciones que conforman las más importantes alianzas estratégicas, ofrecerá a sus suscriptores, aliados y connacionales, noticias y artículos de opinión que poseen información actual, vigente y de valor para sectores específicos.

Guía informativa

La Embajada trabaja este año en la elaboración de la “Guía Italia 2020”, una publicación completa para el uso de los italianos en Venezuela, con todo lo relacionado sobre: información gubernamental, cultura, trámites administrativos y de negocios, que cualquier ciudadano o empresa italiana pueda necesitar o realizar en el país.

El ambicioso proyecto editorial tiene como antecedentes otras guías que se publicaron con éxito en Panamá, Argentina y Bolivia. El embajador Placido Vigo espera llevar a cabo esta iniciativa que promete más de 300 páginas a todo color, en las que se mostrarán los aspectos de la vida en Venezuela, con especial acento en la italianidad y el legado de los emigrantes, que hicieron de este país su tierra y con empeño labraron su futuro y el de sus hijos.

Vigo también mencionó que próximamente se presentará el plan de innovación tecnológica digital, que adelantan el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional y su Embajada en Venezuela, para que sus ciudadanos puedan hacer trámites en el Consulado General de Italia en Caracas y en el Consulado de Maracaibo, de forma más inmediata desde su teléfono inteligente.

Vuelos de regreso a casa

El embajador Vigo recordó que han trabajado activamente en la repatriación de connacionales desde el bloqueo del espacio aéreo venezolano el pasado 16 de marzo, como parte de las medidas para mitigar el avance del coronavirus. “Hemos organizado un total de 19 vuelos (de los cuales ocho fueron internos y cuatro de países de acreditación secundarios), todo para repatriar a un total de 380 italianos (59 de ellos de las Antillas Orientales)”, enumeró.

En todo el mundo, Italia ha repatriado más de 88.000 ciudadanos en más de 920 operaciones. El esfuerzo de la delegación diplomática presente en Caracas para llevar a casa a sus compatriotas, es un trabajo conjunto de la red de oficinas del Ministerio italiano de Relaciones Exteriores, en coordinación con las demás administraciones locales para servir a sus ciudadanos cuando más lo necesitan.

Un obsequio digital

Para este nuevo aniversario del 2 de junio, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, anunció también la distribución de un obsequio digital, el libro “Piazze (In)visibili”, un texto editado por Marco Delogu y realizado con las fotografías del autor de 20 plazas italianas, retratadas en el período comprendido entre finales de marzo y principios de mayo, en el que Italia, como buena parte del resto del mundo, pasó por la difícil fase de confinamiento, con calles y plazas solitarias, que adquirieron “la función sin precedentes de espacio físico abierto, redescubriendo líneas arquitectónicas previamente ocultas” y ofreciendo “nuevas perspectivas de luz”.

Acompañadas por breves textos de escritores italianos, las fotografías son “para todos aquellos en el extranjero que idealmente se unen este año para celebrar el Día de la República, esperando poder regresar para hacerlo físicamente. Es una forma adicional de subrayar el papel que el mundo de la cultura y la creatividad italiana puede y debe desempeñar para acompañar la reapertura y revitalización de nuestro sistema de país en el extranjero, que el Ministerio de Relaciones Exteriores seguirá desempeñando”, manifestó el ministro Luigi Di Maio en una misiva.

El libro “Piazze (In)visibili” se distribuirá por correo electrónico a toda la base de datos de la delegación diplomática y el Instituto Italiano de Cultura de Caracas, así como a través de sus redes sociales.

