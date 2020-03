La propagación exponencial del coronavirus COVID-19 en el territorio italiano a obligado en pocos días a declarar el territorio cómo zona roja por la pandemia que ya arrasa con miles de vidas.

Toda Italia está ya en cuarentena, anunció el primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, en una conferencia de prensa el lunes.

“Todas las medidas de las zonas rojas ahora se extiende a todo el territorio nacional”, dijo Conte.

Conte dijo que la medida se tomó para proteger a la población, especialmente a las personas más frágiles. También anunció la prohibición de celebrar eventos públicos.

El anuncio se produjo al final de un día caótico que vio disturbios en las cárceles de todo el país.

Durante el fin de semana, se anunciaron restricciones generales de viaje en ciertas áreas. El resto del país ahora se unirá a las provincias del norte bajo confinamiento, una de las respuestas más difíciles implementadas fuera de China continental para controlar la pandemia de Covid-19.

El coordinador de cuidados intensivos en la unidad de crisis para la región del norte de Lombardía dijo a CNN que el sistema de atención médica de Lombardía estaba “a un paso del colapso” a pesar de los esfuerzos por liberar las camas de los hospitales.

Italia en Cuarentena, todo su territorio declarado zona roja por el Coronavirus was last modified: by

En : Noticias de Europa