Izis La Enfermera de la Salsa Deleita al Público en su Segunda Presentación en Uforia Music

Miami, 1 de julio del 2024 — Izis, conocida como La Enfermera de la Salsa, ha vuelto a cautivar a los corazones de Miami con su segunda presentación en colaboración con Uforia Music, la rama de música de Univision.

En esta ocasión, Izis se presentó en el UFORIA Mix Live, un evento que reunió a destacados artistas como Danny Ocean, Sebastián y Wisin. Desde los estudios de Univision, acompañada por músicos de calidad de Miami, incluyendo al arreglista y pianista venezolano Rolando Quiroz, quien ha trabajado en canciones de Izis como “Any Time, Any Place”, «Me Duele» y una de las pistas de su nueva producción, “Dudas”.

El US Army nuevamente seleccionó a Izis para este evento, demostrando su talento, profesionalismo y orgullo por su profesión y cultura. Durante su presentación, Izis combinó dos de sus propias canciones: “Mi Alma Ya No Llora” y “Soy Tu Guajira”. La energía y el amor del público se sintieron a través de todas las plataformas de Univision.

Además, los seguidores de Izis podrán disfrutar de videos detrás de escena en su canal de YouTube. La artista espera que su historia inspire a los jóvenes a perseguir sus sueños sin dejar de servir a su nación:

Contacto

Manager:

Luis Rosario

813-484-1794

isislaenfermeradelasalsa @ gmail.com

Website:

izislaenfermeradelasalsa.com

Redes Sociales:

solo.to/izis

