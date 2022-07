Izis, «La Enfermera de la Salsa» lanza nuevo videoclip

República Dominicana.- Izis «La Enfermera de la Salsa» acaba de lanzar el videoclip de su nuevo sencillo titulado «Por Tanto».

Este fonograma es una composición de Warren Rodriguez y cuenta con excelentes arreglos musicales de la mano del destacado pianista y cantante boricua Carlos García.

Esta es una canción que resalta la pérdida de ese gran amor que muchas veces se va por razones que en su momento no se pueden entender. Por consiguiente, contiene los elementos esenciales para el gusto de todo el público salsero y los bailadores.