Izis «La Enfermera de la Salsa» lanza «Summertime» featuring Edwin Clemente: Un vibrante tributo al Latin Jazz

Miami, FL. (02 de abril de 2025). – La reconocida artista internacional Izis «La Enfermera de la Salsa» anuncia el lanzamiento de su nuevo sencillo «Summertime» featuring Edwin Clemente, incluido en su reciente producción «A Mi Manera». Acompañado de un impactante videoclip grabado en Puerto Rico, el tema está diseñado para cautivar a los amantes del Latin Jazz, fusionando la esencia de la salsa con matices sofisticados propios del jazz latino.

«Summertime» representa una muestra de la capacidad innovadora de Izis para reinventar los géneros latinos, en esta ocasión ofreciendo una propuesta fresca y envolvente que celebra la calidez del verano y la pasión por la música. La colaboración con Edwin Clemente aporta un toque único y distintivo, enalteciendo la riqueza musical y la energía característica de esta producción.

Además del estreno de «Summertime», Izis continúa promocionando su nuevo disco «A Mi Manera» y se encuentra participando en diversos festivales de música en Estados Unidos, consolidando su proyección internacional y su compromiso con la excelencia artística. Próximamente, la artista estará presente en The Spring Fling en Joe’s Live, Parkway Bank Park, Rosemont, recibiendo a un público ávido por disfrutar de su contagiosa propuesta musical.

Sobre Izis «La Enfermera de la Salsa»

Izis «La Enfermera de la Salsa» es una figura internacional que ha revolucionado la escena musical latina con su estilo inconfundible y su pasión por fusionar tradición e innovación. Su carrera se caracteriza por propuestas musicales audaces y genuinas, que conectan profundamente con el público y resaltan la diversidad y riqueza de la música tropical y latina.

