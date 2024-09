Izis La Enfermera de la Salsa Presenta su Nuevo Videoclip “Insospechable”

Miami, FL – La talentosa cantante Izis La Enfermera de la Salsa ha lanzado su más reciente videoclip de la canción “Insospechable”, en colaboración con el reconocido cantante y productor Carlos García. Este tema, que forma parte de su nuevo álbum titulado “A Mi Manera”, ha sido recibido con gran entusiasmo tanto por el público como por las estaciones de radio.

“Insospechable” destaca por su ritmo contagioso y la química palpable entre Izis y Carlos García, quienes han logrado crear una pieza musical que resuena profundamente con los amantes de la salsa. La canción, compuesta por Pedro Jesús y arreglada por Carlos García, es una muestra del talento y la versatilidad de ambos artistas.

El videoclip, disponible en plataformas como YouTube, muestra una narrativa visual que complementa perfectamente la energía y el mensaje de la canción. La producción audiovisual ha sido elogiada por su calidad y creatividad, consolidando a Izis como una de las figuras más destacadas en el género de la salsa.

El álbum “A Mi Manera” incluye una variedad de temas que reflejan la diversidad musical de Izis, con colaboraciones de músicos de renombre como Edwin Clemente. Cada canción del álbum ha sido cuidadosamente producida para ofrecer una experiencia auditiva única y memorable.

Con este lanzamiento, Izis La Enfermera de la Salsa continúa su ascenso en la escena musical, demostrando que su pasión y dedicación a la música siguen siendo insospechables.

Contacto

Manager:​

Luis Rosario

813-484-1794

isislaenfermeradelasalsa@gmail.com

Website:​

https://izislaenfermeradelasalsa.com/​

Redes Sociales:

https://solo.to/izislaenfermera​

Contacto de Prensa

info@tumbaomediaproductions.com

