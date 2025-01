Izis La Enfermera de la Salsa Sacude el 2025 con “Traicionera”

Santo Domingo, Rep. Dom. – Izis La Enfermera de la Salsa continúa su ascenso meteórico en la escena musical latina con el lanzamiento de su nueva canción «Traicionera», perteneciente a su exitoso álbum «A Mi Manera». Tras un 2024 repleto de logros, donde recibió numerosos reconocimientos y se presentó en diversos festivales de música latina en Estados Unidos, Izis nos trae una vez más su inigualable energía y pasión.

«Traicionera» fusiona elementos de música urbana con el contagioso ritmo de la salsa, demostrando una vez más la versatilidad de Izis como artista. La canción es una colaboración brillante de Ali Alvarez, Sandra Gutierrez y Alejandro, con un magistral arreglo musical de Omar Maldonado de Segarra Music. Para complementar esta obra musical, el videoclip dirigido por Bandera Blanca Films fue grabado en Puerto Rico, capturando la esencia y el espíritu de la canción.

Izis La Enfermera de la Salsa, cuyo nombre real es Isis Rosario, ha dejado una marca imborrable en la industria desde su debut. Originaria de Puerto Rico, Izis combinó su vocación de enfermera con su pasión por la música, ganándose el apodo que hoy lleva con orgullo. Su habilidad para fusionar géneros y crear música que resuena en el corazón de su audiencia la ha convertido en una figura prominente en la música latina.

El álbum «A Mi Manera» ha sido aclamado por su autenticidad y la capacidad de Izis para conectar con su público. Canciones como «Traicionera» no solo reflejan su talento innato, sino también su compromiso con la evolución y diversidad musical. Este nuevo sencillo promete ser otro éxito en su creciente repertorio.

