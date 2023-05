Izis «La Enfermera de la Salsa» se presenta con su orquesta en el Memorial Day

El próximo lunes 29 de mayo, Izis “La Enfermera de la Salsa” se presentará en vivo con toda su orquesta para celebrar el Memorial Day en el Renegade, ubicado en Clarendon, Virginia.

Esta es una ocasión muy especial ya que, por primera vez, Izis estará interpretando todas las canciones originales de su repertorio, excepto covers como en otras ocasiones. Además, estará cantando temas que aun no ha lanzado al mercado.

“Todos queremos hacer cosas que marquen la diferencia… yo creo que mi música original es parte de la tela de la salsa. Quiero que los que puedan asistir a mis eventos en vivo, tengan la oportunidad de sentir que son parte de mi viaje musical. También tengo una misión de cantar y de llevar a mi público un excelente espectáculo cargado de buena música, que cura y brinda momentos de relajación, de olvidar las cosas negativas y el estrés del día a día.

Cuento con increíbles músicos del área DMV, Washington. Me siento muy bendecida de tenerlos, sin ellos no puedo compartir mi música con la calidad que se requiere cuando nos presentamos en vivo.

Espero que todo el publico en general pueda disfrutar de mis canciones originales, no solo en la radio ni en las plataformas digitales, sino que la puedan escuchar en vivo a través de los eventos en los que tengo la oportunidad de participar.

Estoy muy agradecida de Renegade por brindar el apoyo a las bandas de salsa para tocar música en vivo, acompañadas de los bailarines”. -Izis “La Enfermera de la Salsa”

En efecto, Izis estará acompañada de su director Musical, el destacado percusionista y productor Dominique Patrick Noel y una serie de excelentes músicos, tales como:

• Director/Timbales: Dominique Patrick Noel

• Bajo: Tito Pineda

• Congas: Eduardo Padua

• Bongos: Iván Navas

• Trombones: Michael Matarazzo

• Piano: Giovanni Avelar

• Sax: Sergio Núñez

• Coros: Paula Renzo y Renzo Chaparro

El evento será transmitido a través del canal de YouTube de The Renegade:

https://www.youtube.com/@TheRenegadeClarendon

