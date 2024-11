Izis «La Enfermera de la Salsa» se Presenta por Primera Vez en el Encendido Navideño Miami 2024

Santo Domingo, R.D. – La cantante, compositora y flautista Izis «La Enfermera de la Salsa» se presentará por primera vez en el evento puertorriqueño más importante en Miami: Encendido Navideño Miami 2024. Este cuarto aniversario promete ser un espectáculo de primer nivel, llevando a nuevos escenarios a los artistas más emblemáticos de la música puertorriqueña y latina.

Miles de personas han disfrutado de las ediciones anteriores del Encendido Navideño Miami, que han contado con artistas como Andrés Jiménez «El Jibaro», Charlie Aponte, Julio Cesar Sanabria, José Nogueras, Victoria Sanabria y Tony Toyán. Luego del SOLD OUT de la pasada edición, Fenomenal Entertainment presenta un nuevo concierto para todas las edades, donde se dará inicio a la Navidad y se recordarán los lindos momentos vividos en nuestros países durante esta época tan especial.

¡El Público lo Pidió!

Con gran emoción, Fenomenal Entertainment presenta a los artistas confirmados para este año:

Charlie Aponte : La leyenda de la salsa con toda su orquesta, interpretando sus éxitos de El Gran Combo de Puerto Rico y su nuevo repertorio.

: La leyenda de la salsa con toda su orquesta, interpretando sus éxitos de El Gran Combo de Puerto Rico y su nuevo repertorio. José Nogueras : El rey indiscutible de la música navideña en Puerto Rico.

: El rey indiscutible de la música navideña en Puerto Rico. Tony Toyán : El anfitrión del evento.

: El anfitrión del evento. Izis «La Enfermera de la Salsa»: Por primera vez en el Encendido Navideño Miami.

Este año, el concierto se llevará a cabo por primera vez en el reconocido Teatro Manuel Artime de la ciudad de Miami, Florida. Además, en la animación estarán Antonio Sánchez «El Gangster» y Betzy Vázquez «La Gatita».

Además,por primera vez, el evento incluirá «la feria» a las afueras del teatro, desde las 5 P.M. en adelante, con actividades de arte, gastronomía, servicios y el espectáculo del Grupo Jacareo con su Plena Puertorriqueña.

También contará con la participación del más pegado de Cuba en Miami, Baila Con Micho, junto con todos sus estudiantes de baile, para una presentación especial con los artistas del evento.

Un Impacto Histórico

El Encendido Navideño Miami 2024 será un evento histórico de gran impacto en la comunidad latina en Estados Unidos. Este evento no solo será una oportunidad para disfrutar de música y baile, sino también para celebrar la cultura y las tradiciones puertorriqueñas y latinas durante la época navideña.

Fechas y Horarios

Fecha : 23 de noviembre de 2024

: 23 de noviembre de 2024 Lugar: Teatro Manuel Artime, Miami, Florida

Horario: Feria desde las 5 P.M., Concierto a partir de las 7

Contacto

Manager:​

Luis Rosario

813-484-1794

isislaenfermeradelasalsa@gmail.com

Website:​

https://izislaenfermeradelasalsa.com/​

Redes Sociales:

https://solo.to/izislaenfermera​

Contacto de Prensa

info@tumbaomediaproductions.com

Izis «La Enfermera de la Salsa» se Presenta por Primera Vez en el Encendido Navideño Miami 2024 was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí