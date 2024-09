Miami, FL – Izis “La Enfermera de la Salsa”, una de las voces más queridas y reconocidas del género, se presentará como invitada especial todos los jueves en El Maní Restaurant & Salsa Bar, ubicado en el corazón de Miami. Acompañada por una orquesta en vivo, bajo la dirección del destacado percusionista Adelmo Gauna, Izis promete noches llenas de ritmo, sabor y pasión.

Detalles del Evento:

Fecha: Todos los jueves

Todos los jueves Lugar: El Maní Restaurant & Salsa Bar, Miami

El Maní Restaurant & Salsa Bar, Miami Hora: 8:00 PM



Izis, conocida por su carisma y talento inigualable, ha lanzado recientemente su nueva producción discográfica titulada “A Mi Manera”, la cual ha recibido una excelente acogida por parte de la crítica especializada. Este álbum refleja la esencia y versatilidad de Izis, consolidándola como una de las artistas más influyentes en la escena de la salsa contemporánea.

Sobre Izis “La Enfermera de la Salsa”: Izis ha cautivado a audiencias alrededor del mundo con su poderosa voz y su habilidad para conectar emocionalmente con su público. Su apodo, “La Enfermera de la Salsa”, refleja su dedicación tanto a la música como a su profesión en el campo de la salud, combinando ambas pasiones de manera única y auténtica.

Sobre Adelmo Gauna: Adelmo Gauna, un percusionista de renombre ha trabajado con numerosos artistas de talla internacional y es conocido por su habilidad para fusionar ritmos tradicionales con innovaciones modernas, creando una experiencia musical inolvidable.

Para más información y reservas, visite el sitio web de El Maní Restaurant & Salsa Bar o siga a Izis en sus redes sociales.

Contacto

Manager:​

Luis Rosario

813-484-1794

isislaenfermeradelasalsa@gmail.com

Website:​

https://izislaenfermeradelasalsa.com/​

Redes Sociales:

https://solo.to/izislaenfermera​

Contacto de Prensa

info@tumbaomediaproductions.com

Izis “La Enfermera de la Salsa” se Presentará en El Maní Restaurant & Salsa Bar de Miami was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí