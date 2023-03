Izis y Choco Orta presentan nuevo sencillo «Dos Mujeres Pal’ Mundo»

Isis Rosario, mejor conocida como Izis «La Enfermera de la Salsa» lanza al mercado un nuevo sencillo titulado «Dos Mujeres Pal’ Mundo» junto a la gran cantante, percusionista, bailarina y actriz Choco Orta.

Una canción con tremendo swing para los bailadores y, a su vez, transmite un mensaje enérgico en representación de las mujeres salseras. De tal manera, conmemoran el Dia Internacional de la Mujer.

Por consiguiente, «Dos Mujeres Pal’ Mundo» fue escrita por el destacado compositor Pedro Jesús y arreglada por el maestro Ramon Sánchez. Además, el videoclip fue grabado en Santurce, Puerto Rico; frente al mural realizado en honor a Choco Orta, ubicado en la residencia de sus padres.

Las tomas fueron realizadas en la comunidad que vio crecer a Choco Orta, una mujer con gran legado musical y social, un ejemplo que sirve de inspiración para todas las mujeres.

«Dos Mujeres Pal’ Mundo» ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y el videoclip se puede apreciar a través del canal de YouTube de Izis «La Enfermera de la Salsa»:

Contacto

Manager: Luis Rosario 813-484-1794

isislaenfermeradelasalsa @ gmail.com

Website: https:// izislaenfermeradelasalsa.com/

Redes Sociales: https://solo.to/ izislaenfermera

Tumbao Media Productions

