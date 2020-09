J Ran sorprende con “Ta Burlao”

El joven cantautor venezolano se consolida en el mercado internacional con su más reciente sencillo promocional titulado “Ta Burlao”, dejándose influenciar por la cultura musical dominicana como lo es el género dembow, pero fusionando sonidos muy particulares que lo caracterizan marcando la diferencia.

“Ta Burlao” a solo semanas de su lanzamiento, cuenta con miles de reproducciones en las plataformas musicales más importantes, tales como Youtube y Spotify, lo que demuestra que es de gran aceptación para el público que está en la búsqueda de nuevas propuestas musicales.

El single viene de la pluma de J Ran, sin embargo en la estructura del mismo participaron varios talentos, dentro de los cuales podemos mencionar a: Jt “El Utility” (Productor), acompañado con un trabajo de masterización y mezcla de “La Cueva Records”, del reconocido productor Jhon Paul “El Increíble”.

“Ta Burlao” viene respaldado de un videoclip de altura, que fue grabado en la Ciudad de Miami, donde podrán observar a figuras de las grandes ligas de béisbol como: Yangervis Solarte, Ildemaro Vargas, Wilmer Flores, y el colombiano Harold Ramírez, haciendo una fusión entre el deporte y la música.

