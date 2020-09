Jabaoh se hace sentir muy «Fuerte» en toda Latinoamérica

Radicados actualmente en la Ciudad de Toronto, Canadá, teniendo bajo la manga su más reciente sencillo titulado «Fuerte», los integrantes de la Banda de origen venezolano, están decididos a conquistar el mercado internacional con su música.

«Fuerte» es una composición romántica en la voz de Oscar Daboin, donde se fusionan sonidos «Afrobeats» haciendo del tema un éxito comercial, que rápidamente comienza a posicionarse como uno de los favoritos del público de habla hispana.

En conversaciones con el medio pudimos conocer que la producción del tema se realizó entre Miami, Toronto, y Santo Domingo, contando con la producción del destacado Doble A.

«Fuerte», está disponible en las plataformas digitales más importantes, tales como: Spotify, Deezer, Amazon, Shazam, YouTube Music, iTunes, Apple Music, Tidal, Pandora, Claro Música, Google Play, Vevo.

Conoce más de Jabaoh:

IG: @Jabaoh.Music

Facebook: @JabaohMusic

Redacción: @OliverCayamaFM

Jefe de Medios (Venezuela / Colombia)

@AlfredoRojas_Promotor

