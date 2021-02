JACE presenta su nuevo sencillo “Provoca”

El artista venezolano se lanza al mercado musical con un nuevo ritmo que formará parte de su nuevo álbum compilatorio

El cantante y compositor venezolano JACE Carrillo, radicado en Montreal, inicia la cuenta regresiva de su primer álbum como solista con un nuevo sencillo en español titulado “Provoca”. Una canción divertida y pegajosa que atrapa con sus melodías caribeñas. El sencillo que cuenta con un lyric video, estará disponible en todas las plataformas digitales a partir de este 28 de enero de 2021.

JACE, en su segundo año en la industria, ha logrado captar la atención de algunos de los playlists más importantes dentro de la música latina en Spotify como lo son New Music Friday Latin, US Radar y New Urbano por su tema «Me Calienta». Para el 2021 viene con un repertorio influenciado por el R&B y el Urban Pop.

El sencillo «Provoca» refleja esa vertiente en la que se hacen presentes sonidos y ritmos anglos poco utilizados dentro de la música en español. JACE se mantiene enfocado en marcar pauta en la música en español como intérprete del R&B y del reggaeton pop con el romanticismo que lo ha caracterizado desde niño.

En la producción del sencillo JACE cuenta con el apoyo del Señor Steve, un francés con orígenes caribeños, con quien terminó haciendo equipo para sacar adelante casi todas las canciones del álbum que están por venir. Las guitarras fueron grabadas por Jason Field (Montreal, Canadá). La canción fue mixeada y masterizada por Jacob Cardinal, un ingeniero canadiense que ha participado en producciones locales e internacionales, incluyendo trabajos junto a artistas como Charlie Puth, Rosalía, Young MA, A$AP Ferg y Half Moon Run, entre otros.

El cover art y las animaciones del video lyric fueron realizados por el diseñador Ricardo Ríos (Macarao), talentoso valenciano radicado en Panamá, el cual logra marcar así el estilo de su próximo álbum, a estrenarse en el primer trimestre del 2021.

Conoce más acerca de JACE y su música en las plataformas digitales y en su página web: www.jacecarrillo.com / @jacecarrillo.

Acerca de JACE Carrillo

JACE es un joven venezolano con pasión por la música desde muy temprana edad. A los 8 años tomó clases de teclado, a partir de ahí incursionó en la composición y comenzó estudios de canto, teoría y solfeo.

Durante los años 2009 y 2014 participó en el coro Gospel José Maria Rivolta con el cual realizó distintas presentaciones en Venezuela. A partir de acá empezó a nutrirse en nuevos estilos musicales y a conocer a quienes serían sus referencias, Justin Timberlake, Usher, Ne-Yo, Bruno Mars. A lo largo del tiempo construyó una personalidad con la esencia del R&B con el Urban Latin.

JACE estudió Ingeniería Industrial en Venezuela y posterior a esto en 2015 decide partir a Canadá e iniciar estudios de Producción Musical en Musitechnic en Montreal.

En el 2017, se embarca en las audiciones de The Voice Canadá (La Voix- Québec) y luego de superar filtros de más de 4 mil personas, pasó a la fase televisada convirtiéndose no solo en la representación venezolana sino también Latinoamericana. Este mismo año logró una nominación en la categoría “Mejor Cantante Masculino” en los premios Latinos Awards Canadá.

En los veranos del 2017 y del 2018, se presentó en festivales latinoamericanos en Weekends du Monde de Jean Drapeau (festival de Colombia, Salvador), la fiesta Olímpica en el Stade Olympique, festival de Drummondville, Festival de Republica Dominicana en Montreal, Festival de St Jerome, entre otros.

JACE se enfoca en sus composiciones en el progreso del planeta, en rescatar el romance y la esperanza.

NDP

PRAD Comunicaciones

JACE presenta su nuevo sencillo “Provoca” was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa