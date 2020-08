Jahazielband nominados a los Premios Pepsi Music por tercera vez

«Este año, se destacan dentro de la categoría «Video Reggae del Año», con su obra «Creo en ti».

La agrupación de reggae venezolana JahazielBand vuelve con más ganas que nunca a la gala de los Premios Pepsi Music, ceremonia que honra al talento nacional.

En la octava edición del certamen la banda compite en la categoría «Video Reggae del Año» con su obra «Creo En Ti», una pieza audiovisual que exalta el eterno amor, sin principio ni fin.

Jahazielband ya ha sido acreedora de dos Premios Pepsi Music, el primero en el año 2017, en la categoría Video ska del año, y en 2019 como Artista reggae del año.

«Nosotros felices de poder participar en los premios Pepsi, todas estas galas para nosotros han sido retadoras, porque siempre hemos querido dar lo mejor de nosotros y que la gente pueda escuchar el mensaje que llevamos a través de la música. Iremos con muchas ganas como siempre. Esta nominación se la dedicamos a Dios que es el que nos da la fuerza para hacer todas las cosas», afirmó la banda en su cuenta oficial de Instagram.

«Creo En Ti» es un audiovisual muy emotivo para la banda, pues resalta el nivel más alto de amor que existe, es un espléndido homenaje a las personas que llevan toda una vida juntos. Fue dirigido por la misma agrupación y grabado en el teatro Hinojosa, en la ciudad de Jerez, Zacatecas, México.

El recinto artístico fue decorado y adornado por la banda Jahaziel, para celebrar el feliz medio siglo de amor entre el señor Marco Antonio Sánchez Pérez y su señora esposa. Marco falleció semanas después de realizar el video.

JahazielBand, en la octava edición de los Premios Pepsi Music 2020, comparte la nominación con artistas destacados del género reggae como AdicoRock, Desorden Público, El Forever y Carlos Poletto, mejor conocido como El Otro Polo. El público puede hacer su elección o votación entrando a la página web: www.premiospepsimusic.com .

Actualmente, la banda, que fusiona el ska y reggae de corte cristiano, promociona su sencillo y video «Bye Bye», canción que tiene como premisa ser positivo ante las situaciones adversas, la misma ha logrado una gran aceptación por los amantes del género y por la prensa en Venezuela.

El trabajo musical se encuentra en su canal oficial de Youtube, donde puedes entrar y disfrutar del vibrante ska hecho en Venezuela.

La agrupación invita al público a estar conectados a sus redes sociales para recibir información sobre los lanzamientos que están en puerta. Síguelos en IG como: @jahazielband.