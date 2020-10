Jahazielband vuelve a brillar en los Premios Pepsi Music

La banda demostró una vez más que continúa como favorita del público seguidor de la escena musical del reggae en Venezuela.

Hablar de Jahazielband, es hablar de unos jóvenes que no dejan de soñar, creer y crecer, una banda que tiene los objetivos muy claros: seguir elevando el amor por Jesús en cada canción y escenario.

Y es que la octava edición de los Premios Pepsi Music fue el escenario perfecto para que Jahazielband volviera a brillar, obteniendo el premio en la categoría «Mejor Video Reggae del Año» con su obra «Creo En Ti», un homenaje que hicieron para honrar el amor para toda la vida. Con éste reconocimiento sumarían su tercer premio alcanzado en dicha competencia.

«Solo Dios lo hace posible, gracias a todos por su inmenso amor y por seguir creyendo en nosotros. Una llave más para seguir hablando de Cristo», comentó la agrupación venezolana en sus redes sociales.

En la publicación difundida a través de Instagram, la banda reafirmó su inmenso agradecimiento a Dios por ayudarlos a alcanzar este nuevo logro en su carrera musical.

«Nuestra meta como agrupación siempre ha sido poder hablar del amor de Dios en sitios diferentes a los que se está acostumbrado. Es toda una dicha para nosotros poder entrar a sitios no convencionales y llevar a través de nuestra música un mensaje de paz y vida. Solo Dios hace posible que sigamos cosechando éxitos y escalando peldaños día tras día», agregaron.

Destacaron que en medio de los problemas y situaciones adversas es cuando ellos como agrupación agarran más fuerza para continuar creando: «Es cuando el poder del Señor nos levanta, su amor y su irresistible gracia se hace palpable en nuestras vidas, pues su gracia se perfecciona en la debilidad».

Dedicaron el premio a las nuevas generaciones para que no dejen de soñar. «Estamos en tiempos de seguir trabajando por nuestro país y apostando a nuestros jóvenes talentos, este logro también es un ejemplo que en Venezuela si se puede triunfar», subrayaron.

Jahazielband logró alzarse con la premiación frente a excelentes y exitosas agrupaciones nacionales como: Desorden Público, AdicoRock, El Forever y El Otro Polo.

Rubens Prado

Agente de Prensa

En : Gente