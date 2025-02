Jai Ramos Lanza «Para El Sonero Del Pueblo» en Homenaje a Marvin Santiago

San Antonio, Texas, (Febrero de 2025). – Con su energía arrolladora y pasión innata por la música, el cantautor Jai Ramos presenta su nuevo sencillo «Para El Sonero Del Pueblo», un emotivo tributo al inolvidable Marvin Santiago Rodríguez. Este tema busca celebrar el legado de uno de los íconos más grandes de la música latina, manteniendo viva su esencia con un sonido fresco y renovado.

Un Viaje Musical que Trasciende Fronteras

Nacido como Jaime Ramos González en Santurce, Puerto Rico, Jai creció rodeado de los ritmos vibrantes de San Juan y Carolina. Su amor por la música despertó temprano, llevando consigo el sabor y la tradición cultural de su tierra. Aunque no pudo estudiar formalmente en la Escuela Libre de Música, se dedicó a aprender guitarra y bajo, instrumentos que serían clave en su futuro artístico.

Su carrera musical tomó un giro emocionante cuando se unió al Army de los Estados Unidos. Durante su servicio, formó y lideró agrupaciones como Conjunto La Bandera, Orquesta La Atracción y Sabor Latino, dejando huella en lugares como Washington, Georgia, Corea y Alemania. Estas experiencias le permitieron compartir escenario con leyendas como Ray Barreto, Tito Puente, Celia Cruz y Eddie Palmieri, enriqueciendo su trayectoria y estilo musical.

El Legado de Marvin Santiago

Desde sus años de juventud, Jai fue un ferviente admirador de Marvin Santiago, también conocido como «El Sonero del Pueblo». Asistía a los bailes de la Orquesta de Bobby Valentín, maravillado por el talento y carisma de Marvin. Este nuevo sencillo es un sueño hecho realidad, una forma de rendir homenaje al artista que inspiró su camino en la música.

Con la colaboración del cantautor puertorriqueño Eddie Bermúdez, quien originalmente compuso el tema, y bajo la producción y arreglos del maestro Nino Segarra, «Para El Sonero Del Pueblo» cobra vida adaptando su mensaje para honrar la memoria de Marvin, manteniendo la esencia que tanto toca los corazones de los salseros.

