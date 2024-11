Jai Ramos lanza su nuevo sencillo “Trulla Navideña”

San Antonio, TX. – Jai Ramos se complace en anunciar el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado «Trulla Navideña». Este tema, una composición del maestro Eduardo Zayas, captura la esencia cultural de los países caribeños durante la época navideña, ofreciendo a sus seguidores una canción que promete convertirse en un clásico de las fiestas.

«Trulla Navideña» es una celebración vibrante de la Navidad, donde se menciona una estampa cultural característica de los países caribeños. La trulla es uno de los eventos más esperados en la época navideña, en la que las familias se reúnen para compartir momentos de música y baile. En esta pieza en particular, el compositor Eduardo Zayas utiliza el formato de Décimas para hacer referencia a estos eventos, enriqueciéndolos con un mensaje profundo y emotivo.

Para resaltar el significado de la letra, la canción ha sido magistralmente arreglada por el maestro Manny Trinidad. Con su amplio conocimiento de la música típica y tropical, Manny ha armonizado ambos géneros, logrando un toque único y sin igual que convierte a esta canción en una pieza majestuosa.

La producción de «Trulla Navideña» ha estado a cargo de Eric Maldonado, quien ha aportado su experiencia y dedicación para garantizar que cada elemento de la canción resuene con autenticidad y calidad.

Sobre Jai Ramos:

Jai Ramos es un artista emergente que posee un gran talento para la música tropical. Su dedicación a la música y su compromiso con sus fans se reflejan en cada nota y cada palabra de sus canciones. Con «Trulla Navideña», Jai demuestra una vez más su talento para capturar la esencia de los momentos especiales y convertirlos en música.

«Trulla Navideña» está disponible en todas las plataformas de música digital, incluyendo Spotify, Apple Music y YouTube. Invita a todos a sumarse a la celebración y disfrutar de esta nueva y emocionante canción.

