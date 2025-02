Jaime Jungheit “Teriyaki” presenta su sencillo como solista “Yo no soy ese”

Con una amplia y reconocida carrera musical, Jaime Jungheit, conocido en el ámbito del entretenimiento como “Teriyaki”, actualmente radicado en la ciudad de Miami, Florida; presenta su carrera como solista con el lanzamiento del primer sencillo titulado “Yo no soy ese”. Este material compuesto por Gustavo Yanes «Tavo» y producido por Carlos Flores “Maxter el de la magia”, es una cumbia urbana y es el primero en conformar los 7 temas que estará recopilando en un EP que estará muy pronto disponible en todas las plataformas digitales. La promoción de este nuevo sencillo, va acompañada por la dirección visual de Endry Rovaz y la productora Astral Films radicados en la ciudad de Miami.

Jaime Jungheit “Teriyaki” es el fundador y dueño de Zona 7, una agrupación venezolana con más de 30 años de carrera musical, que se ha mantenido sonando insistentemente en emisoras de radio, fiestas, discotecas y todo tipo de locales. Éxitos como “El Trencito”, “Zámpate”, “Apoderado”, “Que no se acabe la fiesta”, “Mujeres Calientes”, “Mírala” junto a Oscar D´ León y la Mazucamba, “Vivo en el limbo” un featuring junto a Salserín, nunca han pasado de moda y siguen siendo los favoritos de muchos para bailar y disfrutar.

Jaime junto a los demás integrantes de Zona 7, han estado sonando con insistencia con nuevos temas como “Suéltala”, “Muy dura”, “La rumba” y el más reciente “Mójate”. La agrupación se prepara para viajar a otros países, incluyendo Estados Unidos para realizar shows en vivo y seguir conquistando tarimas ahora a nivel internacional.

“Yo no soy ese” es diferente a lo que Jaime tenía acostumbrado al público que siempre lo ha apoyado con Zona 7, sin embargo su ritmo hará que este sencillo sea igual de exitoso a los demás que ha presentado ya que además se encuentra trabajando en Miami con importantes productores musicales. La cumbia es un género muy bien aceptado y querido en muchos países del mundo.

No dejes de escuchar “Yo no soy ese” en las plataformas digitales y de seguir la carrera de Jaime Jungheit “Teriyaki” en sus redes sociales @jaimezona7.

