El presidente de Brasil Jair Bolsonaro Positivo para COVID-19, luego de haber despotricado de la enfermedad y haberse hasta referido a ella cómo una simple «gripecita», además de decir que a los ciudadanos brasileños no les daba eso porque eran muy fuertes.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, de 65 años, informó este martes que dio positivo a la prueba de la Covid-19.

El mandatario ya venía presentando los síntomas del virus, tales como fiebre a 38 grados y dolor de cabeza, motivo por el cual suspendió sus actividades para realizarse los estudios médicos.

«Comenzó el domingo con una leve indisposición», dijo a los periodistas en su residencial oficial. Tras ser confirmado como caso positivo, se encuentra recibiendo tratamiento con cloroquina.

El Jefe de estado ha sido uno de los incrédulos en cuanto al virus, al que llegó a catalogar como una «gripecita». Se presentaba en actos públicos sin tapabocas, incluso quería obligar a abrir, por lo que la Corte Suprema falló en cu contra obligándolo a acatar las medidas de prevención.

POSICIONES POLÍTICAS SIN SENTIDO

Algunos mandatarios entre ellos Trump, Bolsonaro y el mexicano López Obrador, han enviado un mensaje negativo a sus ciudadanos, al negar primeramente el virus, ignorando los informes de inteligencia en el caso de Trump, mientras que Bolsonaro hizo caso omiso de las recomendaciones de los especialista, hasta destituyó al ministro de salud por discrepancias en el manejo de la pandemia en el pais austral.