Japón insiste en realizar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 aun con Coronavirus

El primer ministro japonés Shinzo Abe prometió este sábado 14 de marzo que Tokio organizará como está previsto en julio los Juegos Olímpicos, pese a las dudas provocadas por la pandemia del nuevo coronavirus, que ha motivado el aplazamiento o cancelación de numerosos eventos deportivos en todo el mundo.

Abe precisó que no tiene intención por ahora de decretar el estado de urgencia frente a la propagación del virus, que ha contagiado a más de 700 personas en su país, con 21 fallecidos.

«Vamos a organizar los Juegos Olímpicos como está previsto, sin problemas, controlando la propagación» del virus, declaró el jefe del gobierno nipón en conferencia de prensa, dos días después de que el presidente estadounidense Donald Trump sugiriera un aplazamiento de un año de los Juegos.

«En coordinación estrecha con los responsables afectados, entre ellos el COI (Comité Olímpico Internacional). No hay ningún cambio en este aspecto», añadió Abe.

La cita olímpica, que se celebra cada cuatro años, está pautada para realizarse entre el 24 de julio y el 9 de agosto.

La pandemia mundial provocada por el nuevo coronavirus ha infectado a más de 151.000 personas en todo el mundo, con más de 5.700 muertos en 137 países, según el recuento de la AFP a partir de cifras oficiales.

Esta situación ha llevado a su vez a aplazar, suspender o cancelar numerosos eventos deportivos y han despertado muchos interrogantes sobre la oportunidad de mantener los Juegos.

Desde la propagación del virus desde Asia al resto del planeta, los organizadores de los Juegos, el gobierno japonés y el COI han insistido en que los preparativos continúan y excluyen cualquier aplazamiento o anulación.

