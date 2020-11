Jauuar llega con buenas noticias. “En Tus Manos”, su nuevo sencillo promocional, fue estrenado recientemente y para cerrar el mes de Octubre celebra la llegada de un video para completar el lanzamiento de este tema.

Identificado con sonidos como Rock “Exótico Chill”, En Tus Manos es el tema con letra y música de Alfonso Hernández, fue grabado en Estudio Nave y producido por Jauuar y Manuel Chaplin, junto al mix y master de Tomas Vigo.

Jauuar está conformado por Alfonso Hernández [música, letra, voz, guitarra], Enrique Pérez [bajo y arreglos], Margarita Ruben [voz, percusión, arreglos], Hector Miranda [guitarra y arreglos] y Diego Molina [batería y percusión]. Una banda que recordamos siempre por sus intensos temas cargados de una ejecución musical impecable.

El video grabado en Argentina estuvo a cargo de Filmación y Colorización: Lis Molinares junto a la edición de Héctor Miranda y el vestuario de Daniela Prieto (Morocha Chocha); el video es una recopilación de tomas de la grabación en Estudio Nave en Diciembre 2019.

En palabras de Alfonso Hernández, líder de la agrupación, “…Invitamos a Lis y le dimos rienda suelta, Daniela Prieto nos ayudó con el vestuario y Charli con la fotografía. La idea era recopilar el material y después ver qué hacíamos con esto. Dió la casualidad que En Tus manos, con su sesión de jammin particular, tenía muchas buenas tomas hechas en vivo de la grabación y así logramos esta pieza”.

Jauuar se une al orquestado lanzamiento de música de la casa creativa PANDORA. PRONTO tendremos más noticias sobre este colectivo que apenas inicia su recorrido. Actualmente la banda se encuentra de gira promocional por distintos medios de nuestro país y sorprende con este nuevo lanzamiento.

Jauuar presenta su nuevo video “En Tus Manos” was last modified: by

En : Notas de Prensa