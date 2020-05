JAVIER EDUARDO LE CANTA AL “AMOR DE LOS AMORES”

“Único y Tridencial” es la nueva producción del músico y cantautor colombiano.

El cantautor de música llanera colombo-venezolana Javier Eduardo estrena su segundo trabajo discográfico titulado “Único y Tridencial” Edición Especial. Este álbum contiene solo 3 temas compuestos. por el mismo, Javier Eduardo, enfocado en 3 facetas en las que se enmarca su vida y que puede estar viviendo cualquier persona que disfruta su música: ser hijo, padre y amante del amor.

“El Amor de los amores”, disponible en todas las plataformas digitales, es el primer promocional que se destaca en este disco y está dedicado a el amor de madre. Javier Eduardo rinde homenaje a esas mujeres abnegadas que hacen grandes sacrificios por mantener el hogar, pero también educar y alimentar a sus hijos.

– “Cuando pienso en mi mamá vienen a mi frases como “Soldado advertido en guerra, no muere aunque lo quisiera”. Ya grande es que uno entiende cuan sabias son esas mujeres y cuanto bien nos hicieron salvándonos de cada peligro”, afirma el cantautor colombiano, quien asegura que el amor de madre es el amor más bonito.

“Aquí estoy”, tema inspirado en su hija Laura Verónica y “Será”, dedicado a ese amor profundo que siente hacia las mujeres, son las canciones que completan este tridente de amores, de las cuales el artista adelantó que los meses de julio y septiembre serán los propios para estrenarlos.

La producción de “El amor de los amores” contó con la participación de los músicos venezolanos Yosmar Cabrera, en el cuatro, y el bajista/productor Adelmar Paz. Acompaña en el arpa Freddy Alejandro Bermúdez y Jhon Herrera en las maracas, por Colombia.

En la actualidad Javier Eduardo continúa produciendo su tercera producción, titulada “Bendito entre las mujeres”, donde participaran reconocidas mujeres del Folklore Colombo-Venezolano, como nuestra querida Annaé Torrealba.

En : Gente