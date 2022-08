Jaydan presenta su nuevo sencillo y video musical «Vine A Salvarte» junto a Jay kalyl

Miami, FL, .- (@MinayaPR / Passionatus Music Group LLC) Jaydan presenta su nuevo sencillo «Vine a Salvarte», interpretado en compañía del también reconocido artista urbano, Jay Kalyl.

La composición de este tema fue realizada por ambos artistas y en palabras de Jesús Martinez, Jaydan, su propósito es “Poder llegarle a todo aquel que un día conoció del amor de Jesús pero permitió que los procesos y los obstáculos de la vida lo alejaran hasta terminar en otro camino. La intención de este tema es recodarle a todos que el amor de Dios sigue estando presente y que sin importar su pasado o sus caídas, Dios los sigue esperando con los brazos abiertos. Lo que el mundo nos ofrece nunca podrá llenarnos, pues solo Dios puede llenar nuestros vacíos y mostrarnos nuestro propósito”.

Bajo un versátil y moderno estilo musical que combina melodías urbanas, pop y el flow del reggaetón, Jaydan se ha posicionado como un gran referente de la música urbana cristiana:

“Siempre me ha apasionado tanto hacer el Reggaetón y Trap que caracteriza la música Urbana como hacer fusiones que combinen el sonido Urbano con melodías y armonías que se suelen encontrar más en temas Acústicos y Pop/Electrónicos”.

Este tema, cuenta con la intervención de Jay Kalyl, gran amigo de Jaydan, quien se enamoró de «Vine a Salvarte» desde que escuchó su melodía y letra y no dudó en unir su voz en esta colaboración.

La producción fue realizada por Indica Palacios junto a Melqui y Coronel, quienes aportaron a la mezcla final; y, el vídeo musical fue realizado en Puerto Rico y dirigido por Esteban Sánchez Films, dando vida al libreto generado por Jaydan en días anteriores.

“Pudimos realizar el Vídeo Musical en Puerto Rico, donde nos divertimos mucho como es costumbre siempre que colaboramos y trabajamos juntos” expresó.

«Vine a Salvarte», es el primer sencillo de la próxima producción musical de Jaydan, la cual esta pronta a ser anunciada. El Disco, su producción anterior, se estrenó el pasado 16 de Abril, logrando debutar en el Top 15 de iTunes y Apple Music a nivel latino y logrando sumar millones de streamings y views en YouTube y Spotify.

Vine a Salvarte de Jaydan ft Jay Kalyl está disponible en todas las plataformas digitales a partir de la fecha.