Jean Carlos De Blas llega a Rumania para trabajar con Tim Burton

El talentoso venezolano forma parte del staff artístico de “Wednesday Adams”; una serie que reúne a Catherine Zeta – Jones y a Jenna Ortega…

El estilista y maquillador venezolano, Jean Carlos De Blas, forma parte del staff artístico de “Wednesday Adams”, la primera serie de Tim Burton en Netflix.

En dicho proyecto De Blas será el encargado de manejar la imagen del elenco principal; y es que su exitoso trabajo en materia de estilismo y makeup lo ha llevado a ser parte de emblemáticas e importantes historias del cine, el teatro, y otros proyectos de entretenimiento que últimamente se han consagrado con éxito en Europa y países como Estados Unidos.

Luego de triunfar en Maturín y Caracas como experto en imagen, y brillar en los inicios de su carrera como maquillador de dramáticos en Venevisión, en el año 2001 Jean Carlos decide internacionalizarse, es así como viaja a Europa y desde entonces ha destacado con su arte en territorios como: Francia e Inglaterra.

Ya viviendo en París y trabajando en el área de la Haute Coiffeur, Fashion, y Televisión, el talentoso venezolano nacido en Monagas decide ir a Londres con el sueño de brillar en la ópera, el teatro y algunos musicales, “sueño que con el tiempo y el trabajo ininterrumpido me llevan a decir en la actualidad que es un logro vivido” expresó.

En “Wednesday Adams” De Blas tendrá la responsabilidad de rozar con figuras de la talla de Catherine Zeta – Jones y Jenna Ortega, quienes son las protagonistas principales de este proyecto producido por Tim Burton para la plataforma de Netflix.

Esta serie espera ser estrenada para el 2022, y ante el hecho Jean Carlos comentó: “De verdad estoy viviendo esta gran oportunidad al máximo y estoy muy agradecido con la vida por darme tan hermoso regalo. Sé que esto es solo el comienzo de un gran camino y alzar siempre la bandera de nuestro amado país Venezuela, me llena de orgullo”.

¿Qué es lo más satisfactorio de su trabajo?

Tener la oportunidad de plasmar la creatividad a una gran escala y aprender de gente maravillosa de una industria tan mágica como la de Hollywood.

“Wednesday Adams” (Miércoles Adams) se centra en la hija adolescente de la exitosa película “Los Locos Adams”; según la sinopsis oficial, esta serie de misterio juvenil con toques sobrenaturales, muestra los años de “Miércoles Adams” como estudiante de la Academia Nevermore. “Miércoles” intentará dominar su habilidad psíquica emergente, frustrar una ola de asesinatos que ha aterrorizado a la ciudad local y resolver el misterio sobrenatural que enreda a sus padres.

Para más información del caso, pueden seguir la cuenta de Instagram: @jeancarlosdeblas

