Jennifer López y Álex Rodríguez se separan definitivamente

«Nos hemos dado cuenta de que somos mejores amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos», se lee en su declaración. «Nos deseamos lo mejor para los demás y para los hijos de los demás. Por respeto a ellos, el único otro comentario que tenemos que decir es gracias a todos los que han enviado palabras amables y apoyo».

Rodríguez le pidió matrimonio a López en las Bahamas en marzo de 2019 tras una relación de unos dos años.

