El Actor Jeremy Renner se encuentra grave por accidente con un quita nieves.

El actor Jeremy Renner se encuentra grave en “condición crítica pero estable” en un hospital del área de Reno después de resultar herido en un incidente con un quitanieves informaron medios locales y la oficina del Sheriff quienes se encargaron en conjunto con los servicios de emergencia de trasladarlo al hospital, donde de acuerdo al informe médico se encuentra en estado «crítico pero estable».

Las autoridades informan oficialmente,

Según un comunicado de prensa de la Oficina del Sheriff del Condado de Washoe, los agentes respondieron a una «lesión traumática» en el área de Mt. Rose Highway en Reno, Nevada.

A su llegada, los agentes se coordinaron con el Distrito de Protección contra Incendios de Truckee Meadows y REMSA Health para organizar el transporte médico de Renner a través de un vuelo de atención a un hospital del área local, según el comunicado.

La oficina del sheriff no proporcionó detalles sobre el alcance de las lesiones de Renner o qué pudo haber causado el accidente.

La situación con la tormenta en EE.UU

El estado Nevada es uno de los más afectados por la tormentan invernal que azota los Estado Unidos de América, por lo que se puede inferir que el actor intentó despejar un poco los accesos a su casa con un quita nieves portátil lo que habría provocado un accidente que lo ha dejado con heridas muy serias.

Estamos pendientes de actualizar esta noticia con nuevos datos en breve.

Leer este contenido en Inglés.

Foto. Wikipedia