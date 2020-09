Jessus Zambrano entre los protagonistas de “911” el nuevo vídeo clip de Lady Gaga

La producción se realizó en la ciudad de Los Ángeles, lugar en donde se encuentra radicado el ex Mister Venezuela 2012 desde hace aproximadamente tres meses…

Este viernes (18 de septiembre) la cantante y compositora estadounidense, Lady Gaga, estrenó el vídeo clip “911”; una producción que fue rodada en la ciudad de Los Ángeles y en donde participa como uno de los protagonistas el modelo, empresario, actor, y ex Mister Venezuela 2012, Jessus Zambrano.

El material muestra la alucinación de la cantante luego de que esta sufre dentro del drama un trágico accidente. En la historia Zambrano es quien muere a raíz del volcamiento de los vehículos, pero mientras se devela el suceso real de la historia, Jessus destaca en la confusión imaginativa que experimenta la artista. “Sin lugar a dudas, fue una experiencia fascinante que me lleva a reconocer el impecable trabajo que Gaga le coloca a todas y cada una de sus producciones. Este material fue estrenado hace pocas horas y ya cuenta con más de 1 millón 600 mil reproducciones en YouTube” contó Jessus.

¿Cuánto tiempo les llevó lograr esta producción?

Fueron tres días de rodaje, donde duramos entre 12 y 15 horas de grabación.

¿Cómo fue el roce con la intérprete?

Lady es una mujer sencilla, amigable, y muy cuidadosa. Desde el día uno, estuvo pendiente de todo lo que ocurría en el set. Ella supervisó hasta el más mínimo detalle procurando que el arte final del trabajo fuese el mejor.

¿Le fue fácil lograr esta audición?

Tengo escasos meses viviendo en la ciudad de Los Ángeles, y a los pocos días de haberme radicado me informaron de este casting. Sí me habían dicho que estar entre los modelos y actores seleccionados iba a ser una tarea difícil, ya que la elección era estricta y rigurosa; pero allí estoy, feliz y contento con la oportunidad. Formar parte de este proyecto me llena de orgullo y me anima a seguir con más ganas en este mundo del arte y el entretenimiento que tanto de apasiona.

Con este material Jessus reafirma el éxito artístico que ha logrado en el territorio de Estados Unidos. Hasta el momento ha participado en producciones de alto nivel vinculadas al cine, al teatro, y ahora al mundo musical.

