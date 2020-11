Jessus Zambrano protagoniza la era virtual de “Cyberpunk 2077”

La nueva versión del videojuego se estrenará a nivel mundial este próximo 10 de diciembre; y el musical que lo representa ya se encuentra circulando en diversas plataformas digitales…

Jessus Zambrano forma parte del elenco protagónico de la nueva versión de “Cyberpunk 2077”, un videojuego desarrollado por CD Projekt y que se lanzará para PlayStation4, Microsoft Windows, y Xbox One, este próximo 10 de diciembre.

En este mundo virtual Jessus Zambrano representa a “Master Malstrom” uno de los guerreros más potentes de esta era futurista.

Para lograr este objetivo el también animador, modelo, y empresario venezolano, trabajó en la ciudad de Los Ángeles con más de 40 personas a su alrededor; allí realizaron vídeos musicales, fotografías, y otros efectos especiales que ya están circulando en diversas plataformas digitales como plan de promoción.

El vídeo musical de “Cyberpunk 2077” fue dirigido por Mike Diva y cuenta con la participación de Run The Jewels. Este equipo colocó a Jessus como imagen principal de este lanzamiento, “… una experiencia increíble por las horas de maquillaje y la línea de efectos especiales que tuve que atravesar para disfrutar de ese resultado final” contó Jessus.

En el material vemos a Zambrano convertido en un Cyber Robot; su objetivo es combatir en un mundo abierto representado por seis distritos diferentes donde el jugador hace la elección del guerrero de su preferencia y a partir de entonces comienza la lucha por el dominio del terreno y el poder de ese universo.

El equipo de producción de “Cyberpunk 2077” le informó a seguidores y expertos en materia de videojuegos que el actor Keanu Reeves formará parte del elenco de personajes que tendrá relevancia en el transcurso de esta historia; y luego del estreno programado para este 10 de diciembre lanzarán más de esta versión para PlayStation 5, Xbox Series X|S, y Google Stadia.

