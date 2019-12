Jesús González Fue Electo Míster Handsome Venezuela 2019

Jesús González, se alzó con el título de Míster Handsome Venezuela 2019, en el marco de la celebración de la edición número 15 de este prestigioso concurso de belleza masculina, que se llevó a cabo el pasado lunes 16 de Diciembre en las instalaciones del Salón Bicentenario ubicado en el Hotel Venetur Alba Caracas.

El cuadro de honor estuvo conformado por Isaí Contreras que represento al Estado Mérida y obtuvo la bufanda de Míster Handsome World, Carlos Rodríguez representante del estado Barinas como Míster Handsome International, 1er.Finalista Anthony Guanchez Míster Guárico y el 2do.Finalista Míster Distrito Capital Eduar Zabala.

La conducción de esta gala estuvo a cargo de la animadora , locutora y ex reina de la belleza Grace Perdomo, el show dio apertura con un opening cargado de mucha vanguardia e innovación, donde los 10 jóvenes se disputaron la bufanda, derrocharon talento en el escenario, bajo la coreografía de Omar España. La música también dijo presente con la a agrupación Calle Ciega.

Para el desfile de traje de baño lucieron creaciones de Johnny Colls, así como también para la pasarela de gala donde los concursantes vistieron trajes de los más reconocidos diseñadores de moda del país.

En la noche fueron otorgados 6 premios especiales a los candidatos, estas fueron para:

Jesús González (Míster Carabobo) – Mejor Sonrisa

Isaí Contreras (Míster Mérida) – Mejor Cuerpo

Isaí Contreras (Míster Mérida) – Fotogénico

Steven Aponte (Míster Aragua) – Elegancia

Steven Aponte (Míster Aragua) – Interactivo

Carlos Rodríguez (Míster Barinas) – Amistad

Los cinco estados finalistas de la gran noche fueron: Carabobo, Barinas, Mérida, Guárico y Distrito Capital. Quienes se enfrentaron a la ronda de preguntas.

El equipo del Míster Handsome Venezuela Internacional está conformado por Alirio Martínez presidente de la organización y el Vicepresidente Leonardo González además de los productores Yorvin Mijares y Adrián Campos, quienes tendrán la ardua labor de preparar a los ganadores de esta edición para futuros proyectos y concursos internacionales.

Para conocer más sobre la Organización Míster Handsome Venezuela, pueden seguirlos en sus redes sociales oficiales como @misterhandsomevenezuela

