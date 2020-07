Jesús Morera estrenó el vídeo clip de “Eres Pa Mi “grabado en Miami

Luego de debutar en la industria musical con temas como solo contigo, enamorado solo y gracias. El cantante venezolano nacido en San Felipe, estado Yaracuy Jesús Morera intérprete de música romántica, urbana y pop nos presenta el pasado 25 de junio su nuevo tema titulado “Eres Pa mi” del género merengue urbano.

Compuesto por el mismo intérprete y producido por Luis Flores y Luis Acosta en el estudio Lf Producciones. Composición de tres minutos con cincuenta segundo, que narra la historia de un amor real que comenzó con un like de una foto en Instagram, tienen su primera cita y desde ese momento quedan flechados tomando la decisión de amarse como parejas, ya que siente que juntos se complementan.

Eres pa mi, está disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con su vídeo clip que fue grabado en la ciudad de Miami, dirigido por Estefano Lara y Andrea Gómez (L&G ILLC).

Jesús aparte de ser cantante y compositor también toca instrumentos tales como el piano, batería y guitarra. Sus temas se han incrementado, llevando la palabra de Dios en sus canciones, basada en vivencias reales con la que se pueden identificar. Los Interesados en seguir los avances de este talento en potencia lo pueden hacer a través de su página web www.jesusmorera.com o sus redes sociales como @jesus_morera