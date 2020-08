Jesús Tomed presenta su sencillo promocional, “Rubia”

Una canción escrita a distancia

Desde Venezuela, con sonido indie y melodía contagiante, llega “Rubia”, un tema que es puro amor de principio a fin. Jesús Tomed, viene para presentarnos un adelanto de lo que será su próximo disco, que saldrá al mercado este mismo año.

Este artista barquisimetano, que cuenta con recorrido musical en nuestro país, se reinventa musicalmente. Con influencias que van desde Andrés Calamaro hasta las más actuales como Caloncho, David Aguilar, Chano y Silvia Moreno; este cantautor nos presenta lo que será el inicio de una serie de lanzamientos que prometen hacer vibrar en este 2020. Su tema “Rubia” es una hermosa declaración de amor a distancia, rodeada de acordes alegres.

Creada en cuarentena, “Rubia” nació de todo este viaje personal que está viviendo el artista en medio de los acontecimientos mundiales del 2020. Inspirado en esa sensación del enamoramiento, pero en este caso ese encantamiento que nace a distancia y que es reflejo de los tiempos actuales; Tomed, nos muestra un tema honesto cargado de hermosas frases llenas de sinceridad y mucho color. Esta canción confirma, una vez más, esa poderosa personalidad musical que siempre ha caracterizado a este artista, que promete seguir creando e inspirando.

“Rubia” se grabó en el estudio Media Media (@mediamediave) con letra y música de Jesús Tomed. El lanzamiento de su video está previsto para el mes de agosto, así que la invitación es para que estemos muy pendientes de sus redes sociales.