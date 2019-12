´´Jexi un celular sin filtro´´ Llega este 27 diciembre a la pantalla grande.

Escrita y dirigida por Jon Lucas y Scott Moore, los mismos creadores de ¿Qué Pasó Ayer? y Las Madres Rebeldes, llega Jexi: Un Celular Sin Filtro, el estreno de fin de año anunciado por MundoDpelícula y Cines Unidos que no te puedes perder. Se trata de una comedia envolvente, con una trama fresca y actual, que gira entorno a la absurda adicción de las personas a los teléfonos.

Phil, es un joven introvertido y solitario, cuya vida dará un vuelco tras comprar un nuevo móvil, que trae precargada una app llamada Jexi, una suerte de asistente virtual para hacerle la vida más fácil, pero pronto las cosas se saldrán de control, cuando Jexi comience a querer dominar todos los aspectos de la vida de este joven de las formas más disparatadas.

El filme goza de un humor reflexivo y consciente de los problemas a causa de la tecnología del milenio, pero además, sus escritores señalan la necesidad que

tenían de “encontrar el equilibrio”, así como de invitar al espectador a apartar de vez en cuando la vista del teléfono y “estar presente en la vida del otro, teniendo

siempre en cuenta qué es importante”.

Junto a Adam DeVine, como protagonista, la película cuenta con la participación de Alexandra Shipp (Yo Soy Simón), Ron Funches (Trolls), Michael Peña

(Ant-Man: El Hombre Hormiga), Charlyne Yi (Jefa por Accidente), Wanda Sykes (El Club de las Madres Rebeldes) y Rose Byrne (Insidious), en la voz de “Jexi”. Podrás ver “Jexi: un celular sin filtro” en todas las salas de cines, ubicadas en las principales ciudades del país, desde el próximo viernes 27 de diciembre.

