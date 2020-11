JEYPSON A LA CONQUISTA DE VENEZUELA CON “EL PARCERO TUYO”

Este año ha sido exitoso para Juan Felipe Rieda, mejor conocido como “Jeypson”, quien a mediados de año realizó el lanzamiento de la producción “El Parcero Tuyo Vol.1”.

El disco contiene 11 temas, variados en temática y sonido, inspirados por las diversas influencias musicales que posee el talentoso cantautor colombiano.

“La Marea” el primer sencillo que presentó Jeypson, estrenado hace dos meses, vino acompañado por un video grabado en las emblemáticas calles de Paris. Éste y cinco videos más pertenecientes a “El Parcero Tuyo” ya se encuentran disponibles en su canal de YouTube Jeypson Official.

Juan Felipe nació en la ciudad colombiana de Pereira hace 29 años, pero emigró desde muy pequeño a Suiza. Su amor por la música empezó desde muy temprana edad cuando escuchó un rap francés con tan sólo 8 años. Desde entonces no se ha separado de la música, componiendo temas en inglés desde los 15 años por la inspiración generada de su admiración hacia diversos artistas americanos.

A los 21 años grabó su primer tema musical, lo que abrió paso a un ininterrumpido trabajo musical que le ha permitido grabar varios temas en inglés y seguir componiendo, hasta que sintió la necesidad de componer en español que es su lengua natal.

En el 2017 estuvo por Colombia compartiendo su trayectoria en una gira de Medios en Medellín y poco tiempo después tuvo la oportunidad de presentarse en conciertos como artista independiente en Barcelona, Nueva-York, Londres y Suiza.

Actualmente, Jeypson se encuentra trabajando en nuevas producciones que espera estrenar a inicios del próximo año, donde pudo adelantar que contará con la colaboración de varios artistas de distintos géneros.

