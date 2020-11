Jeyson Sherlock estrena su nuevo videoclip ES POR MI

Manteniendo la esencia de su género, el cantautor colombo-español, Jeyson Sherlock estrenó su nuevo videoclip «Es por mi» cantándole a un amor del pasado.

El cantante Jeyson Sherlock presenta su nuevo videoclip de la canción ES POR MI, en compañía de la cantante Bekz, un vídeo pasional, donde demuestra el desapego a una relación, Jeyson apuesta a seguir impulsando su carrera que en este momento se encuentra en ascenso.

En el vídeo se puede apreciar un juego de colores y encanto proporcionados por los artistas, Bekz comparte su belleza y talento en el visual dándole ese toque de picardía que la canción también expresa.

Con «ES POR MI» Jeyson Sherlock completa una serie de éxitos que lo han mantenido en la industria musical por sus características diferentes en cuanto a interpretación y potencial, entre los que destacan «IDÍLICO», uno de sus anteriores temas más creativos que lo caracteriza como un artista completo e integral.

Esta canción es una especie de catarsis, habla de una relación fallida, donde todo se vuelve en reproches, toxicidad, esta canción es bailar con dolor, así le digo. Este primer sencillo refleja la entrada a mi próximo disco, donde este concepto de desamor habla por sí solo, para mi la canción me hace volver a ese momento donde reprochaba en mi relación, lo que quiero transmitir, es valorar ese sentimiento, esas acciones, no es necesario pelear, no es tu culpa es por mi, es pasar página.

Sherlock es amante de la mezcla de fusiones, géneros y sonidos diferentes. El cantante español siente el compromiso con su público para seguir deleitándonos con su música.

Las imágenes oficiales de la promoción estuvieron a cargo de Endika Barros @endikab quien ha trabajado anteriormente con Jeyson en singles y discos como «Para no morir» y «REAL» en esta oportunidad ha creado el estilo y fotografía para el disco SOCIO-PATH

El artista colombo-español prepara su próximo disco que lleva por nombre SOCIO-PATH y Es por mi es la primera canción del tercer disco de estudio de Jeyson Sherlock, sigamos disfrutando de esta canción super pegadiza, No es tu culpa es por mi, el problema siempre he sido yo aquí.

«Es por mi» ya se encuentra punteando en todas las plataformas digitales.

Sigue a Jeyson en Instagram como @JeysonSherlock para conocer sobre sus próximos proyectos.

Jeyson Sherlock estrena su nuevo videoclip ES POR MI was last modified: by

En : Gente