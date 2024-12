Fallece a los 100 años, Jimmy Carter ex-presidente de EEUU y premio nobel de la Paz

Ha Fallecido a los 100 años de edad Jimmy Carter expresidente de EEUU y premio nobel de la Paz.

El expresidente estadounidense Jimmy Carter, quien falleció este domingo a los 100 años, será recordado como un mediador en conflictos internacionales, defensor de los derechos humanos y estadista, méritos que le valieron el Premio Nobel de la Paz en 2002.

Aunque su mandato como presidente, entre 1977 y 1981, estuvo marcado por desafíos como la crisis de los rehenes en Irán, Carter transformó su imagen tras dejar la Casa Blanca, consolidándose como una figura clave en la promoción de la paz y la democracia global.

Un mandato complicado y una derrota electoral

Carter llegó a la Casa Blanca con la promesa de restaurar la confianza en el gobierno tras la traumática experiencia de Vietnam, el escándalo del Watergate y una profunda recesión económica. Su administración demócrata, respaldada por el control de su partido en el Congreso, comenzó con altos índices de aprobación, especialmente por su énfasis en los derechos humanos, la justicia social y los valores democráticos.

Sin embargo, su mandato no estuvo exento de dificultades. Aunque logró importantes avances, como los históricos Acuerdos de Camp David de 1978 entre Israel y Egipto o los tratados para devolver el Canal de Panamá a los panameños, su gestión se vio empañada por eventos como la crisis de los rehenes en Irán, la segunda crisis petrolera y el fallido intento de rescate de los cautivos en 1980.

Estas circunstancias, junto con la percepción de debilidad política en Washington, llevaron a su contundente derrota electoral frente al republicano Ronald Reagan en 1980.

De la granja a la Casa Blanca

James Earl Carter Jr., conocido como Jimmy Carter, nació el 1 de octubre de 1924 en Plains, Georgia, una pequeña localidad al sur de Atlanta donde vivió la mayor parte de su vida. Proveniente de una familia de agricultores, Carter trabajó durante siete años en la Marina, participando en el programa de submarinos nucleares, antes de regresar a su tierra natal para hacerse cargo de la granja familiar de maní.

Su incursión en la política comenzó en los años 60, cuando fue elegido senador estatal de Georgia. En 1971 asumió como gobernador del estado, y pocos años después lanzó su candidatura a la presidencia, posicionándose como un «outsider» que buscaba renovar la política estadounidense.

Un presidente marcado por éxitos y desafíos

Durante su administración, Carter dejó una huella significativa en la política exterior. Además de los Acuerdos de Camp David, estableció relaciones diplomáticas con China y promovió acuerdos con Cuba para reabrir sedes diplomáticas bajo la forma de Sección de Intereses.

En América Latina, su gobierno denunció los abusos de las dictaduras del Cono Sur, retiró el apoyo al régimen de Somoza en Nicaragua y se comprometió a devolver el Canal de Panamá, describiendo esta última decisión como «la batalla política más difícil que he enfrentado».Sin embargo, los últimos años de su mandato estuvieron marcados por crisis que erosionaron su popularidad.

La crisis de los rehenes en Irán, con las imágenes de diplomáticos estadounidenses cautivos, y las largas filas para obtener gasolina durante la crisis energética de 1979-1980 fueron símbolos de un periodo atribulado que muchos asociaron con «los años Carter».

El mejor expresidente de Estados Unidos

Tras su derrota electoral, Carter supo reinventarse y dedicarse a labores humanitarias que redefinieron su legado. Con solo 56 años, fundó el Centro Carter en Atlanta, desde donde lideró la supervisión de decenas de elecciones en todo el mundo, incluyendo México, Perú, Nicaragua y Timor Oriental.

Además, viajó a Cuba en 2002, donde pronunció un discurso en español ante Fidel Castro.Por sus esfuerzos en resolución pacífica de conflictos y promoción de los derechos humanos, Carter recibió el Premio Nobel de la Paz en 2002.

Su labor en organizaciones como Habitat for Humanity, donde ayudó a construir viviendas para familias necesitadas, y su constante actividad hasta bien entrada su novena década lo convirtieron en un modelo de servicio público.

Reflexiones sobre una vida plena

En agosto de 2015, Carter reveló que padecía cáncer cerebral, enfrentando la enfermedad con la misma serenidad que marcó su vida.

«La presidencia fue sin duda la cumbre de mi carrera política, pero mi vida después de la Casa Blanca ha sido más gratificante en lo personal», reflexionó.En 2019, durante una celebración en su iglesia baptista de Plains, recordó que estuvo preparado para morir:

«No le pedí a Dios que me dejara vivir más, pero sí que me diera una actitud digna frente a la muerte. Y me di cuenta de que estaba completamente sereno ante ella».Jimmy Carter, el primer expresidente de Estados Unidos en alcanzar los 100 años, deja un legado de servicio, humildad y compromiso con la humanidad.

Su vida es un recordatorio de cómo la grandeza de un líder no se mide únicamente por su tiempo en el poder, sino por el impacto que deja en la historia y en las vidas de los demás.

Fallece a los 100 años, Jimmy Carter ex-presidente de EEUU y premio nobel de la Paz was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.