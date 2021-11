JN Music Group celebra 40 Años con Música Latina

Miami FL, 5 de noviembre de 2021.- (@MinayaPR) La reconocida empresa JN Music Group llega a su 40 aniversario como sello independiente en el Universo Musical.

Esta empresa dirigida por los hermanos Juan Hidalgo y Nelson Estévez oriundos de la República Dominicana, fue fundada en el mes de noviembre del año 1981 en New York, por lo que para conmemorar este acontecimiento, lanza una colección completa de música bajo el título «40 Años».

En este compendio fueron seleccionados los géneros del merengue, salsa, bachata y urbano que forman parte de su catálogo musical de estas cuatro décadas.

Con él motivo de unir voces de todos los artistas y de todos los tiempos y así deleitar a su público, agradeciendo de esta manera su apoyo.

«Han sido 40 años donde hemos ratificado nuestro compromiso y seriedad en la industria musical y del entretenimiento con el afianzamiento, crecimiento y posicionamiento de esta marca en el mundo» expresó Juan Hidalgo.

La incorporación de nuevos catálogos musicales y de composiciones a su empresa sumándose a los ya existentes, han logrado capitalizar aún más su nombre como editora.

Por otro lado, JN Music Group apertura oficinas estratégicas en el mercado más pujante de la música latina como lo son Colombia y México.

«Hemos colocado en cada país a gerentes generales conocedores de los mercados para la adquisición de nuevos talentos y compra de catálogos musicales, como es el caso de México donde se logró la alianza con Televisa para la realización de grandes proyectos audiovisuales» explicó Nelson Estévez.

En Puerto Rico, se concretan las operaciones de la oficina en materia de shows artísticos en la Isla, gozando de buena aceptación por el público. Al igual que el posicionamiento de la reciente compra de la emisora FM Yunque 92.9, la cual, con su talento artístico y buena programación musical ya se coloca de número uno en la encuestas.

Además de múltiples logros, se une a la celebración sus tres nominaciones al Latin GRAMMY® de la mano de sus artistas Alexandra, Sergio Vargas y Billo’s, en los cuales recayeron las postulaciones.

No cabe duda que estos 40 Años han sido exitoso para los hermanos Juan y Nelson en la industria y para el 2022, seguirán en la compra de catálogos musicales, nuevos lanzamientos musicales, shows artísticos, proyectos audiovisuales con series y documentales, booking de artistas y más entretenimiento para todos sus seguidores.

Sobre JN Music Group

La historia de la música latina no puede escribirse sin mencionar a Juan Hidalgo y Nelson Estévez quienes por 40 años han liderado la disquera que lleva su nombre Juan y Nelson, siendo la innovación la clave para que hoy día celebran cuatro décadas.

El sello disquero, el que en sus inicios fue un negocio muy pequeño en Queens, Nueva York dedicado a la venta de discos LP´s y cassettes, con el tiempo pasó a ser un negocio de grabación. “Se hicieron dos discos y nadie los compró, nada más dos que los compramos nosotros, pero seguimos haciendo el intento. Hasta que un día firmamos a Ramón Orlando Valoy y nos fue muy bien. Por ahí seguimos firmando a Los Toros Band, La Artillería, Proyecto Uno, entre otros artistas hasta el sol de hoy que seguimos apostando por nuevos talentos”, explica Nelson.

La compañía, conocida como J&N Records, ha grabado más de 25.000 temas y ha sido la responsable de tantos éxitos internacionales, y reconocimientos de la industria como los GRAMMY®, Latin GRAMMY®, Billboard, ASCAP, BMI Premios Lo Nuestro, Premios Juventud, Premios Soberano de la República Dominicana; que hoy día puede decirse que han escrito parte de la historia de la música latina de las últimas 4 décadas. Además de ganar decenas de discos de platino y de oro por las millones de copias vendidas en todo el mundo.

De todos esos éxitos musicales, varios sobrepasaron todas las expectativas y pronósticos. “Tuvimos un gran éxito con Cachamba de Kinito Méndez, que logró vender más de un millón de unidades que para aquel tiempo era un número alto y con Proyecto Uno pasamos a un “hit” con El tiburón”, asegura Juan Hidalgo, para quien el verdadero reconocimiento es poder dejar un legado a nuevas generaciones.

Los hermanos Juan y Nelson han trabajado producciones para artistas como: Frank Reyes, Monchy & Alexandra, Zacarías Ferreira, Raulín Rodríguez, Alex Bueno, Tito Rojas, Johnny Ventura, Milly Quezada, Willie Rosario, Kinito Méndez, Zafra Negra, Junior Gonzalez, Rikarena, La Mákina, Luisito Ayala y la Puerto Rican Power, entre muchos otros.

Además fueron los primeros en innovar en el género urbano con un sello de Puerto Rico, grabando artistas como Vico C, Fransheska, Lisa M y Falo en la década de los 90.

En toda su trayectoria han tenido diferentes y exitosos negocios dentro del sector como las 3 emisoras de radio nacionales RUMBA en República Dominicana, los prestigiosos estudios de grabación EMCA, la discográfica Musical Productions, la Emisora Yunque 92.9 FM “Los Dueños del Este” en Puerto Rico y los catálogos de música Remo Records y Disco Corona, Coco Records entre otros.

En la industria cinematográfica han producido también música en México, donde tienen actualmente una sociedad con Televisa Cine para producir documentales televisivos y largometrajes de los cuales se mencionan 3 películas, «Lío de Faldas», «Como Caído del Cielo» con Omar Chaparro y en Puerto Rico la película «No Te Duermas» con Tony Sanchez «El Gangster» y actualmente produciendo en asociación con VIDEOCINE (Televisa Cine) la película «Esposos Por Horas».

“En algún momento representamos a Fonovisa y fue interesante porque con el ‘boom’ de los artistas que se lanzaron en ese momento como Enrique Iglesias, Marco Antonio Solís, Christian Castro y Noelia pegamos en Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela. Hoy tenemos alcance en todos los lugares gracias al Internet que ha reflejado con tan solo 4 artistas de su extenso catálogo entre ellos Big Boy, Tito Rojas, Willie Gonzalez y Monchy & Alexandra más de 3 Billones de Streaming.

J&N Records actualmente cuenta con oficinas en Miami, New York, Puerto Rico, México, República Dominicana y Colombia”, sostiene Nelson, quien considera que el mejor premio ha sido el permanecer operando.

Sus relaciones, experiencia, intuición y conocimiento de los diferentes mercados ha dado lugar a ser hoy el sello disquero independiente de mayor trayectoria en el mercado y con más éxitos en todos los géneros musicales, con más de 35 mil fonogramas grabados y más de 20 mil obras editoriales incluyendo el catálogo de la agrupación Aventura que lideró Romeo Santos.

Sobre el desarrollo de la compañía Juan Hidalgo, su Presidente afirma: “Nosotros comenzamos con una inversión de $13 mil dólares y damos gracias a Dios por el éxito que hemos tenido. Somos la única disquera que queda libre de los monopolios y estoy muy orgulloso de eso. Hemos ido cambiando muchas dinámicas de la compañía poco a poco y hoy en día lo digital es un valor agregado en la música que antes no había, y esto es algo positivo porque ayuda a que la música llegue a otros lugares. Creo en todo lo innovador para globalizar el mundo” contó Hidalgo.

Entre tanto, su hermano y socio Nelson Estevez destaca que lo lindo de este negocio es no saber lo que va a pasar mañana. “Nunca sabes dónde estará el éxito, por eso en este negocio con el pasar de los años no te aburres, y se convierte en una historia para recordar. Hemos estado cambiando y eso es importante en los negocios. De todas las disqueras independientes que se crearon hace años somos la única que aún existe. Hemos hecho merengue, salsa, balada, bachata, urbano y como compañía estamos abiertos a lo que sea y vamos a seguir haciendo de todo, siempre y cuando la música esté bien hecha y se dejen dirigir”, expresó por su parte Estévez.

Juan y Nelson, trabajan actualmente en proyectos con otros exponentes del género tropical, con nuevas caras en el género urbano, además del pop, música regional, incluso jazz y world music. Dentro de sus nuevas oficinas han destinado un espacio para realizar videos musicales y fotografías. Además, están trabajando en un formato de enseñanza digital para que niños de otros países aprendan música a bajo costo a través de su Fundación País Solidario FUNPASOLI.

Como muestra de su perseverancia y continuidad se resalta el reto reciente al producir el homenaje al maestro Billos Frómeta con el álbum «Billos Legendarios», durante la pandemia del 2020, donde nada los detuvo para desarrollar esta joya musical, en las voces de Carlos Vives, Wilfrido Vargas, Sergio Vargas, Oscar de León, Eddy Herrera, Milly Quezada, Alex Bueno, Karina, Don Fulano y por supuesto La Billos Caracas Boys, artistas internacionales que no dudaron en participar junto a la reconocida disquera J&N Records.

En los últimos 2 años han agregado más de 10 mil fonogramas y más de 3,000 obras editoriales con la adquisición del catálogo musical adquirido de Palacio Musical de Venezuela, Cachamba Records, LARA RECORDS, Yapakama y Lyrics (Jazz) además de la obra completa de los inicios de Dj Eric haciendo colaboraciones con Daddy Yankee, Don Omar, Zion y Lenox, Ivy Queen, Tego Calderon entre muchos mas, Dj Eric es reconocido como parte del origen e influencia del Reggaeton y de sus artistas más visibles.

Juan y Nelson tienen una agenda llena de proyectos, además de un ambicioso plan de comunicación y mercadeo adaptado a la era digital. El sello disquero ha vivido diferentes etapas y ha sabido adaptarse al mercado actual, reforzando su equipo de trabajo y firmando nuevos artistas como sello disquero, casa productora, editora y compañía de representación artística a nivel mundial, bajo la imagen visible de JN Music Group reposan sus divisiones y firmas J&N Records, JN Music, JN Entertainment, JN Publishing, JAN Music, Studios Nómada Films.

