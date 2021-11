JN Music Group celebra gran triunfo de Sergio Vargas en los Latin GRAMMY®

Miami FL, 18 de noviembre de 2021.- (@MinayaPR) JN Music Group se complace en felicitar al merenguero dominicano Sergio Vargas por su primer Latin GRAMMY® en la categoría “Mejor Álbum Merengue/Bachata”, con el disco “Sergio Vargas Es Merengue ¿Algún Problema?”.

«Este GRAMMY® no sólo me fortalece, sino que trae mucha alegría a la tierra que me vio nacer, mi amada República Dominicana. Lo comparto con cada uno de los músicos, productores y todos los que participaron. Agradecimiento especial a mi gente de JN Music Group y lo comparto con los demás merengueros Manny Cruz, Fernando Villalona, y los bachateros Luis Segura y Alexandra» expresó el artista al salir del la Premiere en Las Vegas.

«Sergio ha sido parte vital de estos 40 años de música que estamos celebrando y que mejor manera que este gran reconocimiento» expresó Juan Hidalgo, presidente de JN Music Group.

