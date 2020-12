Johan Gael estrenó su primer sencillo «No me supe defender»

El cantante de origen panameño, Johan Gael se lanzó a la palestra musical con su primer sencillo autobiográfico titulado «No me supe defender», disponible en todas las plataformas digitales con videoclip incluido.

Bajo la fusión del pop-rock, Johan Gael describe que esta canción ilustra una historia amorosa bastante compleja e inesperada en un momento totalmente incómodo e inusual y que a pesar de presentar una historia compleja, está narrada con palabras sencillas.

El núcleo de «No me supe defender» trata sobre lo que ocurre eventualmente cuando inicias la relación con esta nueva persona y sabes que probablemente te vas a enamorar cuando quizás no es el mejor momento para que ocurra. Por lo tanto, si pudieras, te gustaría escoger el momento en el que te enamoraste de ella.

En cuanto a la producción, estuvo a cargo del mismo intérprete además de ser el único escritor de la pieza. La mezcla y masterización fue realizada por Alejandro LaGrotta, segundas voces de Abdel Certad, guitarras, bajos y teclados de Paulo Soto y las batería y programaciones hechas por Luis Mitil.

Johan Gael se caracteriza por transmitir la diversidad mediante sonidos versátiles entre el rock, pop, percusión latina y gotas de sonidos electrónico, influenciado desde su adolescencia por grandes artistas de los 60’s, 70’s, 80’s y 90’s que lo motivaron componer y cantar sus primeras canciones en guitarra a la edad de 12 años.

Por su parte, el cantautor recalca que para el próximo año 2021, seguirá deleitando a su público con nueva música al estilo de Johan Gael, siendo un portavoz de acompañamiento para todo aquel que alguna vez se ha sentido rechazado.

