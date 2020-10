Manejó el prototipo BMW ganador en las 24 Horas de Le Mans

JOHNNY CECOTTO DISFRUTÓ A LO GRANDE EN GOODWOOD

El venezolano Johnny Cecotto fue uno de los protagonistas de la Semana de la Velocidad que culminó el domingo en el trazado británico de Goodwood, reunión que congregó a una constelación de leyendas del automovilismo mundial.

Para Johnny Cecotto, bicampeón mundial de motociclismo, subcampeón europeo de F2, piloto de F1 y múltiple monarca en los autos tipo turismo en Europa, fue su cuarta presentación en este este evento, después de tomar parte en los años 2013, 2015 y 2016, siempre como integrante del equipo BMW Classic.

Sobre el circuito de Goodwood, Cecotto tuvo oportunidad de conducir el prototipo BMW V12 que alcanzó la victoria en las 24 Horas de Le Mans de 1999, máquina que en aquella ocasión habría podido compartir con el italiano Pierluigi Martini y el francés Jannick Delmas, pero el caraqueño descartó la invitación de la firma bávara, asiento que finalmente ocupó el germano Joakim Winkelhock.

“Como en todas las ocasiones en las que he visitado Goodwood – comentó Johnny Cecotto – disfruté mucho el ambiente y el reencontrarme con tantos amigos, pilotos y conocidos, fueron cuatro días muy agradables. Completamos unas vueltas de demostración en el prototipo BMW V12 de 1999, es increíble manejar ese carro que de verdad es una maravilla. También tuvimos el privilegio de compartir con el duque de Richmond, Charles March y su familia, una persona muy agradable que además organiza este evento desde hace más de dos décadas. Este año solo pudo realizarse un único encuentro de los 4 que normalmente se programan”.

El buen clima acompañó a los participantes en todas las modalidades – más de 300 autos de carrera pertenecientes a las distintas eras del automovilismo deportivo -, cuatro días en los que el sol y los cielos despejados fueron protagonistas, con temperaturas razonablemente templadas para lo habitual en el otoño en las islas británicas.

El evento clásico de Goodwood fue el único de los cuatro originalmente programados en este convulsionado 2020, y debido precisamente a la pandemia mundial del Covid-19, se postergaron y cancelaron tres de esos encuentros y todas las reuniones se fusionaron en la Semana de la Velocidad que se desarrolló entre el jueves y el domingo sin presencia de público y con todo el personal y pilotos respetando el protocolo de bioseguridad.

JOHNNY CECOTTO DISFRUTÓ A LO GRANDE EN GOODWOOD was last modified: by

En : Última Hora