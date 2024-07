JOHNNY CECOTTO, Se impuso en su clase en el Festival de la Velocidad 2024

Se impuso en su clase en el Festival de la Velocidad 2024

JOHNNY CECOTTO Y SU SANA COSTUMBRE DE TRIUNFAR

La leyenda venezolana de los deportes a motor Johnny Cecotto, participó durante el pasado fin de semana en la localidad británica de Goodwood en el denominado Festival de la Velocidad, un exclusivo evento clásico que congrega anualmente a decenas de grandes figuras del automovilismo y motociclismo mundial y en el que participó junto al equipo BMW Classic Group.

Al volante de un BMW 318is STW de 1994 con el que se consagró campeón en el certamen de Superturismo de Alemania de esa temporada, el caraqueño se llevó la medalla como vencedor en la categoría E, identificada también como Tin Tops, al marcar el mejor tiempo en la cuesta de de 1856 metros de longitud. El tiempo empleado por Cecotto fue de 55”3, relegando, entre otros, al príncipe Leopoldo de Baviera, quien manejó otro auto de gran trayectoria en las carreras de turismo, un BMW2002 TIK.

Así se trate de un encuentro para el deleite de los miles de aficionados, Cecotto suma una nueva medalla para su impresionante colección de trofeos, festejos en los que estuvo acompañado de sus hijos Johnny Amadeus y Jonathan Alberto, este último, también en acción al volante de un Lamborghini Huracán en el multitudinario evento que congregó a decenas de leyendas del deporte a motor que manejaron tanto de forma competitiva como de exhibición infinidad de vehículos de dos y cuatro ruedas.

Los vencedores en las diferentes divisiones fueron: A/Pioneros: Mark Walker (Darracq 200HP); B/Pre-Guerra: Julian Majzub (Bugatti Type 35B); C/Sports Racers: Kenny Acheson (Sauber-Mercedes C9); D/Monoplazas: Michael Lyons (Gurney Eagle FA74); E/Tin Tops: Johnny Cecotto (BMW 318is STW); F/Modificado & Tracción Integral: Romain Dumas (Ford Supervan 4.2); G/Producción GT Racers: James Wallis (Porsche 992 GT3 Cup); H/Producción 2 asientos: Gavin Kershaw (Lotus Evija); I/Producción: Gethin Jones (Genesis GV60).

En el primero de los cuatro días de la reunión, Johnny Cecotto coincidió y compartió con su antiguo ingeniero de pista en la Fórmula 2 en la temporada 1982 en el equipo oficial March-BMW, el británico Adrian Newey, quien en Goodwood manejó un Ferrari 312 T de 1974 que condujo Niki Lauda. En los últimos 30 años, Newey ha diseñado los mejores monoplazas de Fórmula 1 que consagraron como campeones mundiales a Damon Hill, Jacques Villeneuve, Mika Hakkinen, Sebastian Vettel y Max Verstappen en los equipos Williams, McLaren y Red Bull.

La constelación de figuras reunidas en la edición 2024 del FOS (Festival of Speed) de Goodwood ha sido impresionante, porque junto a Johnny Cecotto también estuvieron presentes Jacky Ickx, Carlos Sainz padre, Kenny Roberts padre e hijo, Derek Bell, Mick Doohan, Juan Pablo Montoya, Fernando Alonso, Kevin Schwantz, Emerson Fittipaldi, David Coulthard, Checo Pérez, Daniel Ricciardo, así como el actual campeón mundial de Fórmula Uno y líder de la temporada 2024, Max Verstappen, entre muchos otros.

JOHNNY CECOTTO, Se impuso en su clase en el Festival de la Velocidad 2024 was last modified: by