Descomunal carrera final con sabor agridulce

JONATHAN CECOTTO ACARICIÓ LA CORONA EN ITALIA

El venezolano Jonathan Cecotto finalizó en el segundo lugar en la octava y última carrera del campeonato italiano Gran Turismo Sprint que se disputó el domingo en Mugello, prueba en la que completó una fantástica remontada desde el décimo tercer puesto en la salida, resultado que sin embargo no le bastó para consagrarse campeón en la clase Pro-Am junto a su compañero Pietro Perolini.

Al volante de un Lamborghini Huracán atendido por la escudería LP, en la batería decisiva Jonathan Cecotto tomó el relevo de su coequipero que le entregó la máquina número 88 en el puesto trece, y desde allí inició una asombrosa recuperación en los últimos 25 minutos que lo llevó a finalizar a solo 3 décimas del ganador absoluto, sin embargo, en la tabla final de puntos, debido al descarte de los dos peores resultados, Cecotto y Perolini tuvieron que conformarse con el segundo lugar en el certamen pese a haber sumado más unidades que el eventual campeón, el franco-norteamericano Simon Mann, quien condujo un Ferrari 458 del equipo AF Corse en dupla con el italiano Matteo Cresoni.

El sábado, en la primera competencia del fin de semana, Cecotto había dominado a placer durante su turno de manejo luego de partir desde la pole position en su clase y quinto en la general entre 38 máquinas, pero al ceder el vehículo a su compañero de escuadra, Perolini fue cediendo terreno de manera progresiva y una neutralización a poco del final le hizo perder la ventaja que llevaba y en la vuelta final retrocedió al tercer lugar, puntos perdidos que resultarían claves en la definición dominical.

Pese a no conquistar el título Pro-Am, la dupla Cecotto y Perolini fue la que más puntos facturó en las ocho carreras al contabilizar 108 tantos, dos más que Simon Mann, quien inició la campaña con un compañero y concluyó con otro, pero la norma de los descartes lo benefició y le otorgó el cetro al sumar 94 unidades efectivas por 89 de los subcampeones. Incluso de haber triunfado en la carrera final, la pareja Cecotto-Perolini habría alcanzado los mismos 94 puntos, pero entonces el desempate tampoco los iba a favorecer porque registraron dos triunfos por tres del nuevo monarca.

La victoria en la carrera de cierre fue para el italiano Luca Segú junto al israelí Bar Baruch, en un Mercedes AMG GT3 seguido a 317 milésimas de Jonathan Cecotto y Pietro Perolini, tercera plaza que obtuvo in extremis en la vuelta final Simon Mann y que le permitió hacerse con el cetro. 38 máquinas tomaron parte en la competencias y en los cinco primeros lugares se ubicaron vehículos de marcas distintas.

