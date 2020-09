JONATHAN CECOTTO BATALLÓ EN LAS 6 HORAS DE NURBURGRING

Triple presentación a los mandos de un Lamborghini

Un intenso fin de semana completó el joven venezolano Jonathan Cecotto en el legendario circuito alemán de N ür burgring, al alcanzar un cuarto y un sexto puestos en el Super Trofeo Lamborghini Europa, además de ubicarse quinto en la división Silver en las 6 Horas de N ü rburgring perteneciente al campeonato GT World Challenge Europa (GTWC).

La convocatoria de último momento de la casa oficial Lamborghini para sustituir a un piloto del equipo Orange 1 FFF Racing Team, permitió a Jonathan Cecotto participar en la prueba dominical de larga duración en la que cruzó la meta en el quinto lugar en la clase Silver al volante del Lamborghini Huracan GT3 identificado con el número 555, máquina que compartió con el belga Baptiste Moulin y el británico Ricky Collard.

En la segunda ronda del certamen continental de la serie monomarca Lamborghini, Jonathan Alberto culminó sexto en la primera de las dos carreras disputadas el sábad o en dupla con su compañero de la formación GSM Racing, el estadounidense Patrick Liddy, manga en la que Cecotto había marcado el segundo tiempo en las clasificaciones, pero un retraso durante el cambio de pilotos los hizo perder posiciones, mientras en la batería de cierre efectuada el mismo sábado, alcanzó la cuarta plaza tras una sólida remontada.

«Fue un buen fin de semana de Jonathan en Nürburgring – afirmó su padre, Johnny Cecotto – El miércoles lo llamaron de la fábrica porque les faltó un piloto para el tercer carro del equipo Orange 1 FFF para correr las 6 horas del GTWC, además de participar en la segunda válida del Súper Trofeo Lamborghini. El jueves pudo dar solo unas pocas vueltas para conocer el carro en mojado. Si bien l os resultados de las carreras no fueron muy buenos aunque no por culpa de Jonathan, porque él lo hizo todo perfecto. Manejó sin errores y fue muy veloz en los tiempos y en la constancia. En la primera vuelta de las 6 horas hubo un accidente y entró el safety car, en ese momento el compañero de Jonathan chocó un Bentley por detrás y al mismo tiempo lo chocaron, así que el carro quedó dañado en la aerodinámica para toda la carrera y más adelante su otro compañero recibió un drive through debido a un error durante el reabastecimiento y por eso perdieron muchas posiciones. Pese a tener el carro dañado, Jonathan lograba hacer los tiempos de los mejores y quedaron quintos en su clase. Todos quedaron muy satisfechos con su trabajo».

39 de los 47 vehículos que tomaron la salida en las 6 Horas de Nurburgring del GT World Challenge completaron la distancia. El Lamborghini Huracan GT3 EVO del trío Cecotto-Moulin-Collard recorrió 171 vueltas al trazado de 5137 metros para cruzar la meta en el quinto puesto en su clase y vigésimo sexto en la general, victoria que en la división Plata (Silver) correspondió al Aston Martin manejado por los británicos Andrew Watson, Valentin Hasse-Colt y James Pull, al efectuar 173 vueltas.

Al contabilizar el cuarto y el sexto peldaño alcanzados en Alemania, Cecotto y su teammate Liddy se ubican en el quinto lugar provisional en el Super Trofeo Lamborghini Europa. En la ronda inaugural disputada en Italia, Jonathan consiguió subir al podio en el tercer puesto en la segunda manga que se disputó en el trazado de Misano Adriático. La próxima presentación del volante venezolano en la serie continental se efectuará el 10 y 11 de octubre en el Circuito de Cataluña, en España.

